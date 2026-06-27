102年首見！日本山梨「規模5.6地震」釀17傷　富士山最新狀況曝

▲日本山梨縣26日晚間10時29分發生規模5.6地震。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本山梨縣26日晚間10時29分發生規模5.6地震，最大震度達6弱，是當地自1924年以來，睽違102年再度出現震度6級別的強烈搖晃。這起地震目前已造成17人受傷，部分地區傳出建築物外牆崩落與落石災情，所幸富士山火山活動並未觀測到異常。

睽違102年強震 多地傳出災情與17人受傷

根據日本氣象廳數據，這起地震震央位於山梨縣東部・富士五湖，震源深度約20公里，規模推測為5.6。山梨縣富士河口湖町觀測到最大震度6弱，大月市為5強，甲府市與富士吉田市等9個市町村則為5弱。

此外，從東北地方到中國地方的廣大範圍內，皆有感搖晃；名古屋市與岐阜市等地也觀測到震度2。

強烈搖晃導致各地傳出零星災情，甲府市與富士吉田市有建築物外牆及空心磚牆倒塌，路面散落大量磁磚；山梨縣內包含國道139號等4處道路發生落石。

截至目前，這起地震已造成山梨縣8人、東京都6人、神奈川縣2人與靜岡縣1人受傷，傷者年齡介於20多歲至90多歲，皆為輕傷。

交通大打結 新幹線乘客無奈：躲過雙颱卻遇地震

強震對當地交通造成嚴重衝擊。JR中央線列車緊急停車，乘客一度受困車廂內，有疏散的民眾心有餘悸地表示，「搖晃的感覺很不尋常，我們大概等了一個半小時。」

▲富士吉田市建築物外石牆倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



東海道新幹線北上與南下路段也一度暫停行駛，最長發生189分鐘的嚴重誤點。一名男乘客無奈表示，為了防範第7號與第8號雙颱來襲，想說有備無患提早出發，沒想到竟然遇到地震而停駛，在車廂內苦等了兩個半小時，「只能說運氣太差。」

富士山無異常 氣象廳警告：慎防土石災害

雖然震央距離富士山不遠，但日本氣象廳強調，目前富士山的觀測數據並無變化，火山活動也沒有任何異常狀況，且本次地震並無引發海嘯的疑慮。

不過，氣象廳地震海嘯監視課長海老田綾貴在緊急記者會中警告，搖晃劇烈的地區有房屋倒塌及發生土石災害的危險。由於地震導致地盤鬆動，山梨縣大月市與富士河口湖町已下調土石災害警報的發布標準。

山梨縣知事長崎強調，縣府將與相關單位合作，盡最大努力確保縣民安全。氣象廳也特別呼籲，在雙颱接近的地區會比平時更容易發生土石災害，民眾切勿靠近危險區域，且未來一週內須持續留意可能發生最大震度6弱的強震。