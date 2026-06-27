　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

川普說讚！烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

▲▼川普鳳凰城辦集會，場外有民眾抗議。（圖／美聯社）

▲美國總統川普改口稱讚澤倫斯基，稱其對抗俄國入侵「表現相當不錯」。（圖／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

俄烏戰爭超過4年4個月，如今烏克蘭不僅擋下入侵，還開始頻頻反攻，甚至把戰火燒回俄羅斯後方，連美國總統川普24日也罕見改口稱讚烏克蘭總統澤倫斯基，稱抗俄表現相當不錯（pretty well）。對此，美媒揭露，烏克蘭的「地方媽媽們」其實功不可沒。

烏克蘭情報單位施美人計　鎖定俄佔區車臣指揮官

根據美國大西洋月刊（The Atlantic）報導，烏克蘭情報單位用各種方式獲取俄羅斯的軍事情報，其中也包括「美人計」。烏克蘭一名35歲的「地方媽媽」就是透過 WhatsApp ，聯絡上駐紮在烏克蘭南部俄佔區的車臣指揮官阿赫馬德（Achmad）。

假扮寂寞家庭主婦　透過WhatsApp展開曖昧攻勢

去年有好幾個月，一名35歲的烏克蘭家庭主婦，因婚姻早已冷淡而感到寂寞，透過 WhatsApp 與一名車臣指揮官阿赫馬德（Achmad）往來訊息。阿赫馬德當時駐紮在烏克蘭南部某處俄軍占領區。

這位地方媽媽時而主動問候，時而欲擒故縱，讓阿赫馬德漸漸放下心防。兩人聊著各自的日常、失落，以及戰爭結束後想做的事，再到曖昧和愈來愈露骨地調情。

一句「想看看你的生活」　讓俄軍營區位置曝光

烏克蘭地方媽媽向阿赫馬德訴苦，稱自己婚姻不幸，長期遭丈夫冷落，內心其實很寂寞。隨後，她發出了自己的豔照，並很自然地說：「傳張照片給我」、「我也想看看你的生活。」

那天下午，阿赫馬德照做了。他傳來一張在兵營內拍攝的照片，畫面中他和另一名士兵對著鏡頭咧嘴笑著。而在他們身後，牆上釘著一張營區地圖，上面標示著該部隊的位置。

「地方媽媽」真身曝光　其實是烏克蘭中年軍官

事實上，這位「地方媽媽」根本不存在，「她」的真面目其實是一名叫謝爾希（Serhiy）的中年軍官，隸屬於烏克蘭軍事情報總局。這一切都是烏克蘭情報單位的計劃，目的是從俄佔區官兵口中套出軍事機密。

照片洩露座標後　俄軍據點遭無人機攻擊

阿赫馬德傳來那張照片後不久，照片暴露出的座標就遭到烏克蘭無人機攻擊。對此，情報單位指揮官受訪時說，謝爾希是位「調情高手」，「我們隊上的人後來甚至開始向他請教調情建議。」

烏軍戰略轉向　孤立克里米亞俄軍

烏克蘭戰略轉向，繼先前猛轟俄羅斯大後方煉油廠，持續「放血」摧毀潛在戰爭潛力，近期更用無人機打擊俄羅斯在克里米亞的後勤補給線，使得前線官兵遭孤立、陷入彈盡糧絕的困境，進攻力度急遽下降。

▼烏克蘭先前空襲莫斯科州煉油廠，現場竄起濃濃黑煙。（圖／路透，下同）

▲▼ 烏克蘭空襲莫斯科州煉油廠，竄起濃濃黑煙。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭18日對俄羅斯莫斯科發動攻擊。（圖／路透）

本文作者

柯沛辰

看更多 ››

最近的報導

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
356 1 5740 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中台灣豪雨員林變汪洋！水淹及腰　消防緊急救出9人
10萬人研究揭「5大隱形化學套餐」！醫示警：干擾代謝瘦不下來
快訊／豪大雨狂炸！　高雄桃源區宣布停班停課
台股被當「軟柿子」吃　阮慕驊推論重挫1683點主因
快訊／警報再響！花蓮持續降雨　堰塞湖發布黃色警戒
烏克蘭「660架無人機」狂轟！　克里米亞宣布進入緊急狀態
台積電每跌100元就買！杜金龍曝多頭格局未變　這價位是甜甜價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭「660架無人機」狂轟！　克里米亞宣布進入緊急狀態

快訊／報復開火了！　伊朗證實「攻擊波斯灣美軍據點」

川普說讚！烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

102年首見！日本山梨「規模5.6地震」釀17傷　富士山最新狀況曝

長榮「長麗輪」遇襲！川普下令報復　轟炸伊朗無人機儲存地

大阪驚見「人孔蓋水柱」噴發3樓高！　雙颱夾擊洪災500年一遇

黎巴嫩、以色列與美國簽署三方框架協議　為和平鋪路

川普：任何國家敢對美企課數位稅　將遭100%關稅反制

委內瑞拉強震「增至920死」　失蹤名單突破5萬人

路透：印度塔塔電子遇駭「20萬份文件」流入暗網　疑含台積電

世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

「保鮮膜木乃伊」內幕曝！房屋借朋友住...出獄返家驚見女屍嚇壞

彰化男疑「站鐵軌上拍照」！區間快來不及煞　他噴飛水溝送醫亡

騎士連人帶車被洪水沖走

「他投球時我還沒出生…」賴謙凡目標超越王建民連兩年19勝

昆明降雨20分鐘範圍不到1坪

烏克蘭「660架無人機」狂轟！　克里米亞宣布進入緊急狀態

快訊／報復開火了！　伊朗證實「攻擊波斯灣美軍據點」

川普說讚！烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

102年首見！日本山梨「規模5.6地震」釀17傷　富士山最新狀況曝

長榮「長麗輪」遇襲！川普下令報復　轟炸伊朗無人機儲存地

大阪驚見「人孔蓋水柱」噴發3樓高！　雙颱夾擊洪災500年一遇

黎巴嫩、以色列與美國簽署三方框架協議　為和平鋪路

川普：任何國家敢對美企課數位稅　將遭100%關稅反制

委內瑞拉強震「增至920死」　失蹤名單突破5萬人

路透：印度塔塔電子遇駭「20萬份文件」流入暗網　疑含台積電

建商闖前女友家性侵遭起訴！辯「感情深厚」盼交保　法官打臉

高虹安怪台電「未送電給抽水馬達」害淹水　真相曝：市府馬達短路

演唱會突中斷！美國男歌手「唱到一半暈眩坐地」　取消表演送醫

快訊／悲報！烏拉圭痛失大將　烏加特「膝蓋重傷」遭擔架抬離出場

中台灣大雨員林變汪洋！豪雨狂炸水淹及腰　消防緊急救出9人

10萬人研究揭「5大隱形化學套餐」！醫示警：干擾代謝瘦不下來

她寧虧百萬也不撐！　交屋前解約退場「2大抉擇」

快訊／豪大雨狂炸！　高雄市桃源區宣布今停班停課

前檢察官放貸「收4302萬利息」2萬交保　基檢抗告法院改20萬交保

快訊／尼克留下奪冠功臣　「神偷」艾瓦拉多4.5億台幣續約

【房屋遭震垮】委國3孩媽哭到昏厥 叔悲痛：我們沒辦法救所有人

國際熱門新聞

快訊／伊朗證實「攻擊波斯灣美軍據點」

長榮「長麗輪」遇襲　川普下令轟炸伊朗

伊朗襲擊貨輪！川普批：違反停火協議

雙颱夾擊！　大阪「人孔蓋水柱」噴發3樓高

102年首見　日山梨「規模5.6地震」釀17傷

路透：塔塔電子遇駭　疑含台積電文件

委內瑞拉強震增至920死　失蹤破5萬人

烏660架無人機狂轟　克里米亞進入緊急狀態

即／日山梨縣發生5.6地震　最大震度6弱

德媒：福斯汽車計劃全球裁員10萬人　關閉4座德國工廠

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

川普：敢對美企課數位稅　將遭100%關稅反制

菲律賓外海發生規模6.5地震

更多熱門

相關新聞

烏660架無人機狂轟　克里米亞進入緊急狀態

烏660架無人機狂轟　克里米亞進入緊急狀態

在歷經25日堪稱開戰以來最大規模的烏克蘭無人機轟炸後，克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergey Aksyonov）於26日正式宣布，整個克里米亞半島及塞凡堡市（Sevastopol）即刻「進入緊急狀態」。阿克瑟諾夫更罕見坦承，俄軍防空系統並非完美，克里米亞正面臨極為嚴峻的考驗。

長榮「長麗輪」遇襲　川普下令轟炸伊朗

長榮「長麗輪」遇襲　川普下令轟炸伊朗

川普：敢對美企課數位稅　將遭100%關稅反制

川普：敢對美企課數位稅　將遭100%關稅反制

伊朗襲擊貨輪！川普批：違反停火協議

伊朗襲擊貨輪！川普批：違反停火協議

影片曝光！法國海軍垂降　查扣俄國油輪

影片曝光！法國海軍垂降　查扣俄國油輪

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭川普

讀者迴響

熱門新聞

小飛機撞「中國尊」　CNN記者直擊

出獄返家驚見女屍嚇壞　「保鮮膜木乃伊」內幕曝

嘎家軍下令出征酸民　內部群組對話曝光

北京第一高樓「中國尊」　傍晚遭飛機撞擊

陸大媽朝空姐「丟餐具、吐口水」機長備降東京

下體長異物忍3年！阿伯一脫褲「已成菜園」　醫：無法自癒

到府清潔喝醉遭性侵兩次！惡男下樓拿橄欖油　塞她包包萬元封口

「台中結界」失效了！　凌晨雷雨大到房子都在震

大雨驗收　新竹棒球場無積水畫面曝光

里長拒滯洪池只要清淤　原因超傻眼

荔枝園「保鮮膜木乃伊」　高大成曝：恐已死亡1年

台中人倫悲劇！　要兒殺了她

一天換3國籍還是輸！韓國球迷崩潰

快訊／20縣市凌晨豪大雨特報！

伊拉克遭屠殺！韓國晉級夢快碎了

更多

最夯影音

更多
世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明
驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面