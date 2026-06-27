川普說讚！烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

▲美國總統川普改口稱讚澤倫斯基，稱其對抗俄國入侵「表現相當不錯」。（圖／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

俄烏戰爭超過4年4個月，如今烏克蘭不僅擋下入侵，還開始頻頻反攻，甚至把戰火燒回俄羅斯後方，連美國總統川普24日也罕見改口稱讚烏克蘭總統澤倫斯基，稱抗俄表現相當不錯（pretty well）。對此，美媒揭露，烏克蘭的「地方媽媽們」其實功不可沒。

烏克蘭情報單位施美人計 鎖定俄佔區車臣指揮官

根據美國大西洋月刊（The Atlantic）報導，烏克蘭情報單位用各種方式獲取俄羅斯的軍事情報，其中也包括「美人計」。烏克蘭一名35歲的「地方媽媽」就是透過 WhatsApp ，聯絡上駐紮在烏克蘭南部俄佔區的車臣指揮官阿赫馬德（Achmad）。

假扮寂寞家庭主婦 透過WhatsApp展開曖昧攻勢

去年有好幾個月，一名35歲的烏克蘭家庭主婦，因婚姻早已冷淡而感到寂寞，透過 WhatsApp 與一名車臣指揮官阿赫馬德（Achmad）往來訊息。阿赫馬德當時駐紮在烏克蘭南部某處俄軍占領區。

這位地方媽媽時而主動問候，時而欲擒故縱，讓阿赫馬德漸漸放下心防。兩人聊著各自的日常、失落，以及戰爭結束後想做的事，再到曖昧和愈來愈露骨地調情。

一句「想看看你的生活」 讓俄軍營區位置曝光

烏克蘭地方媽媽向阿赫馬德訴苦，稱自己婚姻不幸，長期遭丈夫冷落，內心其實很寂寞。隨後，她發出了自己的豔照，並很自然地說：「傳張照片給我」、「我也想看看你的生活。」

那天下午，阿赫馬德照做了。他傳來一張在兵營內拍攝的照片，畫面中他和另一名士兵對著鏡頭咧嘴笑著。而在他們身後，牆上釘著一張營區地圖，上面標示著該部隊的位置。

「地方媽媽」真身曝光 其實是烏克蘭中年軍官

事實上，這位「地方媽媽」根本不存在，「她」的真面目其實是一名叫謝爾希（Serhiy）的中年軍官，隸屬於烏克蘭軍事情報總局。這一切都是烏克蘭情報單位的計劃，目的是從俄佔區官兵口中套出軍事機密。

照片洩露座標後 俄軍據點遭無人機攻擊

阿赫馬德傳來那張照片後不久，照片暴露出的座標就遭到烏克蘭無人機攻擊。對此，情報單位指揮官受訪時說，謝爾希是位「調情高手」，「我們隊上的人後來甚至開始向他請教調情建議。」

烏軍戰略轉向 孤立克里米亞俄軍

烏克蘭戰略轉向，繼先前猛轟俄羅斯大後方煉油廠，持續「放血」摧毀潛在戰爭潛力，近期更用無人機打擊俄羅斯在克里米亞的後勤補給線，使得前線官兵遭孤立、陷入彈盡糧絕的困境，進攻力度急遽下降。

▼烏克蘭先前空襲莫斯科州煉油廠，現場竄起濃濃黑煙。（圖／路透，下同）