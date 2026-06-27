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大阪驚見「人孔蓋水柱」噴發3樓高！　雙颱夾擊洪災500年一遇

▲▼大阪驚見「人孔蓋水柱」。（圖／翻攝IG／ryousei_sasaki）

▲大阪驚見「人孔蓋水柱」。（圖／翻攝IG／ryousei_sasaki）

記者葉國吏／綜合報導　

日本近期受到颱風米克拉與無花果逼近影響導致暴雨狂炸，大阪多個地區陸續傳出嚴重的淹水災情。當地不僅許多馬路瞬間化為水路，甚至還不時噴出驚人的巨大水柱，京都鴨川更是出現500年一遇的洪災。

暴雨轟炸災情頻傳
有日本網友在IG分享驚人畫面，指出大阪道路出現恐怖水柱。現場一波又一波地持續噴出，且衝擊力道極強，水柱高度甚至遠遠一旁3樓高的民宅，粗大的水流讓路過民眾全看傻了眼。

除了嚇人的水柱奇觀，更多當地民眾則是面臨整條馬路嚴重積水的窘境。由於積水退不下去，畫面上可以看到許多車輛只能硬著頭皮涉水冒險前行，車身過半都沉浸在水中，隨時都有可能發生拋錨的危險。

面對這場突如其來的強烈風雨，不少與水患正面遭遇的日本網友紛紛發文直呼「大阪要完了，我從來沒有遇過這種情況」、「我沒想到大阪的道路竟然會變成河流」，字裡行間充滿無奈與驚恐，也為當地救災帶來極大考驗。

另外京都府也是此次暴雨的災區！京都氣象台26日上午5時10分，針對鴨川、高野川等淀川支流發布「第4階段氾濫危險警報」，部分網友在社群平台Threads發布影片，形容此次導致鴨川暴漲的大水是「500年一遇」。另外也有網友指出，其實2018、2020、2025京都皆曾出現水患，1935年（昭和10年）6月底更曾因梅雨鋒面等影響，導致發生「京都大水害」（鴨川大洪水），死傷者達164人。

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