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長榮「長麗輪」遇襲！川普下令報復　轟炸伊朗無人機儲存地

▲▼長榮海運公司（Evergreen Marine Corp）貨櫃船長程輪（Ever Forward）。（圖／達志影像／美聯社）

▲長榮海運旗下「長麗輪」在通過荷莫茲海峽時，遭無人機襲擊。圖為長程輪（Ever Forward）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美伊兩國才剛簽署終戰備忘錄、啟動後續談判，沒想到長榮海運旗下的貨輪「長麗輪」（Ever Lovely）在通過荷莫茲海峽時，遭到伊朗自殺式無人機襲擊。此舉徹底踩到美方紅線，美國總統川普痛批伊朗「愚蠢違反停火協議」，並火速下令美軍展開報復性空襲，猛烈轟炸伊朗的飛彈與無人機儲存據點。

長榮「長麗輪」遇襲　駕駛台遭炸受損

美軍中央司令部在社群平台X上發文指出，這起衝突起因於伊朗於25日發動的無人機襲擊。當時懸掛新加坡國旗、長榮海運新加坡公司所屬的「長麗輪」，正依照英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）建議的航路，沿著阿曼沿岸駛離荷莫茲海峽，不料卻遭到伊朗一架自殺式（單向）攻擊無人機鎖定轟炸。

長榮海運隨後發表聲明證實，長麗輪在通過海峽期間，駕駛台上層建築的右舷遭到不明物體撞擊。經船員初步檢查，發現屋簷處和駕駛室窗戶受損，所幸最終「人船貨均安」，該船受損後仍具備航行能力，目前已平安駛離海峽。

川普（Donald Trump）則透露，伊朗當時至少向該海域的船隻發射了4架無人機，除了擊中長麗輪的一架外，美軍在現場成功「擊落」了另外3架企圖施襲的無人機。

川普震怒反擊　美軍戰機徹夜轟炸伊朗

針對這起突發衝突，川普被問到伊朗是否會面臨後果時指出，「你們很快就會知道了。」隨後便迅速授權美軍發動強烈反擊。中央司令部證實，美軍戰機已於26日升空，針對伊朗境內的軍事目標實施精準打擊，全面轟炸了伊朗的飛彈與無人機存放據點，以及多處沿岸雷達站。

美軍中央司令部嚴正譴責，「伊朗部隊針對商業航運發動毫無道理的挑釁與侵略，顯然已經嚴重違反停火協議。」

美軍強調，在經貿活動益發仰賴荷莫茲海峽這條關鍵國際貿易走廊的當下，伊朗的危險舉措無疑是在破壞全球的導航自由，美軍將持續保持部署與戒備，全面確保商船的安全通行。

美副總統放話「暴力回擊」 伊朗反嗆：美國背信忘義

這起震驚國際的軍事衝突，距離川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）簽署旨在發展永久和平條約的諒解備忘錄（MOU），僅過去短短一個多星期。

面對美軍的空襲，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）隨後也發表聲明，反指是「背信忘義的美國政權」先撕毀承諾，並宣稱革命衛隊海軍已展開報復，轟炸了美軍在該地區的「恐怖主義軍隊陣地」。

革命衛隊強調，根據《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》（Islamabad MOU）第五條，荷莫茲海峽的通行管制權屬於伊朗，並放話「若美國重複挑釁，反擊規模將會更大」。

伊朗議會國家安全委員會主席阿齊齊（Ebrahim Azizi）則痛批，川普在談判進行到一半時再度襲擊伊朗，表明這位「失敗的美國總統」根本不遵守談判原則，並警告這場不計後果的行動終將讓美方陷入挫敗與後悔。

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