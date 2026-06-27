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川普：任何國家敢對美企課數位稅　將遭100%關稅反制

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普周五（26日）警告，任何對美國企業課徵數位服務稅的國家，其全部輸美商品都將面臨100％關稅，既有或尚未簽妥的貿易協議也無法豁免。

川普警告　課數位稅就祭100％關稅

川普在自家真實社群發文表示，「許多歐洲國家一直在討論即將對美國企業課徵數位服務稅，其中一些國家已接近實際付諸行動。」

川普在文中寫道，「請將這份聲明視為正式通知，任何課徵這類稅賦的國家，其輸往美國的任何及所有商品，都將立即面臨100%關稅。」

川普強調，這項新關稅將凌駕於美國與其他國家達成的任何貿易協議之上，「無論相關協議已經實施、已經簽署，或尚未實施」。

歐盟才同意降稅　美歐貿易緊張再升高

根據路透社報導，前一天，歐盟各國才趕在川普設定的7月4日期限前，同意降低對美國商品的關稅，此番言論再度加劇跨大西洋貿易緊張。美歐去年才達成協議，根據該協議，美國對歐洲商品課徵的關稅上限為15%，交換條件是歐盟各國將美國工業產品的進口關稅降至零。

不過，歐盟為履行協議承諾而進行的立法程序耗時甚久，促使川普威脅重新對來自歐洲的進口商品課徵25％關稅，其中也包括汽車，讓歐盟議員不得不加緊行動，力拚在川普設定的7月4日期限前完成相關調整。

▲▼美國總統川普與法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

馬克宏拒絕退讓　法國葡萄酒恐遭殃

法國總統馬克宏上周在七大工業國集團（G7）峰會與川普會面前表示，法國不會屈服於川普的壓力，也不會取消對美國科技巨頭課徵的數位稅。課稅範圍涵蓋線上市集與數位廣告等服務。

川普啟程前往法國出席峰會前曾警告，除非巴黎當局取消數位稅，否則美國將「別無選擇」，只能對法國葡萄酒課徵100%關稅。

法國數位稅自2019年上路　稅率可能加倍

事實上，法國自2019年起，針對企業在法國提供數位服務所取得的營收課徵3％稅率，適用對象是在法國營收超過2500萬歐元、全球營收超過7.5億歐元的企業。法國國會議員去年還提議，將稅率提高一倍至6％。

美國貿易代表署長期以來一直威脅，如果法國、英國、奧地利、西班牙及其他歐洲國家課徵數位服務稅，美方將祭出報復性關稅。

美方長期主張，這類稅制對美國企業具有歧視性，因為美國企業在全球數位服務產業占據主導地位。如今川普最新威脅，也讓美歐數位稅與貿易爭端再度升溫。

 
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