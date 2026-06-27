黎巴嫩、以色列與美國簽署三方框架協議　為和平鋪路

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國、以色列與黎巴嫩周五（26日）在華府簽署一項三方框架協議，旨在為以色列與黎巴嫩達成更廣泛的和平協議鋪路。此前，雙方已因真主黨捲入的衝突交戰數月。

美以黎簽署三方框架協議 具體內容尚未公布

根據《法新社》報導，這項協議由以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）與黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）簽署，並由美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）共同宣布。不過，官員並未公布框架協議的具體內容。

盧比歐稱重要里程碑 黎巴嫩盼恢復主權

盧比歐形容這項協議是一項重要里程碑，並表示，協議「開始建立持久和平與安全的框架」。穆阿瓦德則表示，這項框架代表黎巴嫩邁向穩定與恢復主權的第一步。

穆阿瓦德說：「這項框架是恢復黎巴嫩主權與領土完整、確保永久且最終停止敵對行動、讓我國人民重返家園，並使所有黎巴嫩人得以在和平、安全與繁榮中生活的第一步。」

以色列大使：伊朗將被排除 真主黨也將退出

萊特爾表示，這項協議最終可能促成這兩個鄰國實現真正且全面和平，「讓兩國都能生活在安全之中，讓以色列與黎巴嫩的主權受到尊重、維護與保障。在這份以實際履約為基礎的三方框架協議中，伊朗將被排除在外，真主黨也將退出，而以色列與黎巴嫩通往和平的道路則將開啟。」

歷經5輪會談達成 真主黨武裝仍是重大分歧

這項協議是在華府歷經5輪會談後達成，目標是結束雙方數十年來的敵對狀態，以及以色列與真主黨近幾周在黎巴嫩南部重新爆發的戰鬥。如今黎巴嫩、以色列與美國三方完成簽署，但以色列、真主黨今天都表明，雙方仍存在重大分歧。另外，真主黨雖為黎巴嫩政府一部分，卻仍保有不受國家控制的強大武裝力量。

黎巴嫩研議試點區域 由軍方接管以軍撤離地區

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）本周稍早表示，各方正討論設立「試點區域」，在以軍撤離後，由黎巴嫩軍隊取得這些地區的唯一控制權。他強調，黎巴嫩與以色列的談判，和涉及伊朗與美國的更廣泛討論是分開進行的。

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

納坦雅胡：真主黨解除武裝前，以色列將留在黎巴嫩南部

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）周五表示，在真主黨解除武裝之前，以色列將繼續留在黎巴嫩南部。就在他發表這番談話不久前，美國、以色列與黎巴嫩才在華府宣布達成三方框架協議。

納坦雅胡在一段預先錄製、並於三方框架協議公布後不久提供給以色列媒體的影片中表示：「最重要的是，首先，以色列將繼續留在黎巴嫩南部的安全區。這是一項重大成果，只要真主黨尚未解除武裝，我們就會繼續維持這項安排。」

以軍允許黎巴嫩軍隊接管兩個試點區域

納坦雅胡還在影片聲明中表示，以色列軍方也將允許黎巴嫩軍隊接管兩個地區。

他說：「我們正依照軍方建議，實施兩個試點區域。其中一處完全位於安全區之外、利塔尼河以南，另一處則位於利塔尼河以北。」利塔尼河位於黎巴嫩南部。

納坦雅胡補充，以色列軍隊在黎巴嫩南部設立的所謂「安全區」內，流離失所的黎巴嫩平民將不被允許返回家園。

納坦雅胡說：「我們將始終維持原有安全區，確保其位於反戰車火力射程之外。我們不會允許真主黨進入，也不會允許當地平民進入。」