　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

黎巴嫩、以色列與美國簽署三方框架協議　為和平鋪路

▲▼美國國務卿盧比歐說，美國對台政策沒有因川習會改變。（圖／路透）

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國、以色列與黎巴嫩周五（26日）在華府簽署一項三方框架協議，旨在為以色列與黎巴嫩達成更廣泛的和平協議鋪路。此前，雙方已因真主黨捲入的衝突交戰數月。

美以黎簽署三方框架協議　具體內容尚未公布

根據《法新社》報導，這項協議由以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）與黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）簽署，並由美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）共同宣布。不過，官員並未公布框架協議的具體內容。

盧比歐稱重要里程碑　黎巴嫩盼恢復主權

盧比歐形容這項協議是一項重要里程碑，並表示，協議「開始建立持久和平與安全的框架」。穆阿瓦德則表示，這項框架代表黎巴嫩邁向穩定與恢復主權的第一步。

穆阿瓦德說：「這項框架是恢復黎巴嫩主權與領土完整、確保永久且最終停止敵對行動、讓我國人民重返家園，並使所有黎巴嫩人得以在和平、安全與繁榮中生活的第一步。」

以色列大使：伊朗將被排除　真主黨也將退出

萊特爾表示，這項協議最終可能促成這兩個鄰國實現真正且全面和平，「讓兩國都能生活在安全之中，讓以色列與黎巴嫩的主權受到尊重、維護與保障。在這份以實際履約為基礎的三方框架協議中，伊朗將被排除在外，真主黨也將退出，而以色列與黎巴嫩通往和平的道路則將開啟。」

歷經5輪會談達成　真主黨武裝仍是重大分歧

這項協議是在華府歷經5輪會談後達成，目標是結束雙方數十年來的敵對狀態，以及以色列與真主黨近幾周在黎巴嫩南部重新爆發的戰鬥。如今黎巴嫩、以色列與美國三方完成簽署，但以色列、真主黨今天都表明，雙方仍存在重大分歧。另外，真主黨雖為黎巴嫩政府一部分，卻仍保有不受國家控制的強大武裝力量。

黎巴嫩研議試點區域　由軍方接管以軍撤離地區

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）本周稍早表示，各方正討論設立「試點區域」，在以軍撤離後，由黎巴嫩軍隊取得這些地區的唯一控制權。他強調，黎巴嫩與以色列的談判，和涉及伊朗與美國的更廣泛討論是分開進行的。

▲▼以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

納坦雅胡：真主黨解除武裝前，以色列將留在黎巴嫩南部

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）周五表示，在真主黨解除武裝之前，以色列將繼續留在黎巴嫩南部。就在他發表這番談話不久前，美國、以色列與黎巴嫩才在華府宣布達成三方框架協議。

納坦雅胡在一段預先錄製、並於三方框架協議公布後不久提供給以色列媒體的影片中表示：「最重要的是，首先，以色列將繼續留在黎巴嫩南部的安全區。這是一項重大成果，只要真主黨尚未解除武裝，我們就會繼續維持這項安排。」

以軍允許黎巴嫩軍隊接管兩個試點區域

納坦雅胡還在影片聲明中表示，以色列軍方也將允許黎巴嫩軍隊接管兩個地區。

他說：「我們正依照軍方建議，實施兩個試點區域。其中一處完全位於安全區之外、利塔尼河以南，另一處則位於利塔尼河以北。」利塔尼河位於黎巴嫩南部。

納坦雅胡補充，以色列軍隊在黎巴嫩南部設立的所謂「安全區」內，流離失所的黎巴嫩平民將不被允許返回家園。

納坦雅胡說：「我們將始終維持原有安全區，確保其位於反戰車火力射程之外。我們不會允許真主黨進入，也不會允許當地平民進入。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
356 1 5740 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中台灣豪雨員林變汪洋！水淹及腰　消防緊急救出9人
10萬人研究揭「5大隱形化學套餐」！醫示警：干擾代謝瘦不下來
快訊／豪大雨狂炸！　高雄桃源區宣布停班停課
台股被當「軟柿子」吃　阮慕驊推論重挫1683點主因
快訊／警報再響！花蓮持續降雨　堰塞湖發布黃色警戒
烏克蘭「660架無人機」狂轟！　克里米亞宣布進入緊急狀態
台積電每跌100元就買！杜金龍曝多頭格局未變　這價位是甜甜價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭「660架無人機」狂轟！　克里米亞宣布進入緊急狀態

快訊／報復開火了！　伊朗證實「攻擊波斯灣美軍據點」

川普說讚！烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

102年首見！日本山梨「規模5.6地震」釀17傷　富士山最新狀況曝

長榮「長麗輪」遇襲！川普下令報復　轟炸伊朗無人機儲存地

大阪驚見「人孔蓋水柱」噴發3樓高！　雙颱夾擊洪災500年一遇

黎巴嫩、以色列與美國簽署三方框架協議　為和平鋪路

川普：任何國家敢對美企課數位稅　將遭100%關稅反制

委內瑞拉強震「增至920死」　失蹤名單突破5萬人

路透：印度塔塔電子遇駭「20萬份文件」流入暗網　疑含台積電

世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

「保鮮膜木乃伊」內幕曝！房屋借朋友住...出獄返家驚見女屍嚇壞

彰化男疑「站鐵軌上拍照」！區間快來不及煞　他噴飛水溝送醫亡

騎士連人帶車被洪水沖走

「他投球時我還沒出生…」賴謙凡目標超越王建民連兩年19勝

昆明降雨20分鐘範圍不到1坪

烏克蘭「660架無人機」狂轟！　克里米亞宣布進入緊急狀態

快訊／報復開火了！　伊朗證實「攻擊波斯灣美軍據點」

川普說讚！烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

102年首見！日本山梨「規模5.6地震」釀17傷　富士山最新狀況曝

長榮「長麗輪」遇襲！川普下令報復　轟炸伊朗無人機儲存地

大阪驚見「人孔蓋水柱」噴發3樓高！　雙颱夾擊洪災500年一遇

黎巴嫩、以色列與美國簽署三方框架協議　為和平鋪路

川普：任何國家敢對美企課數位稅　將遭100%關稅反制

委內瑞拉強震「增至920死」　失蹤名單突破5萬人

路透：印度塔塔電子遇駭「20萬份文件」流入暗網　疑含台積電

建商闖前女友家性侵遭起訴！辯「感情深厚」盼交保　法官打臉

高虹安怪台電「未送電給抽水馬達」害淹水　真相曝：市府馬達短路

演唱會突中斷！美國男歌手「唱到一半暈眩坐地」　取消表演送醫

快訊／悲報！烏拉圭痛失大將　烏加特「膝蓋重傷」遭擔架抬離出場

中台灣大雨員林變汪洋！豪雨狂炸水淹及腰　消防緊急救出9人

10萬人研究揭「5大隱形化學套餐」！醫示警：干擾代謝瘦不下來

她寧虧百萬也不撐！　交屋前解約退場「2大抉擇」

快訊／豪大雨狂炸！　高雄市桃源區宣布今停班停課

前檢察官放貸「收4302萬利息」2萬交保　基檢抗告法院改20萬交保

快訊／尼克留下奪冠功臣　「神偷」艾瓦拉多4.5億台幣續約

【咕嚕咕嚕】屏東車行救泡水車　引擎發動後水從排氣管噴出！

國際熱門新聞

快訊／伊朗證實「攻擊波斯灣美軍據點」

長榮「長麗輪」遇襲　川普下令轟炸伊朗

伊朗襲擊貨輪！川普批：違反停火協議

雙颱夾擊！　大阪「人孔蓋水柱」噴發3樓高

102年首見　日山梨「規模5.6地震」釀17傷

路透：塔塔電子遇駭　疑含台積電文件

委內瑞拉強震增至920死　失蹤破5萬人

烏660架無人機狂轟　克里米亞進入緊急狀態

即／日山梨縣發生5.6地震　最大震度6弱

德媒：福斯汽車計劃全球裁員10萬人　關閉4座德國工廠

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

川普：敢對美企課數位稅　將遭100%關稅反制

菲律賓外海發生規模6.5地震

更多熱門

相關新聞

哈士奇離家18公里跨國抵美　與主人邊境團圓

哈士奇離家18公里跨國抵美　與主人邊境團圓

墨西哥一隻叫做布魯諾(Bruno)的哈士奇，近來上演了一場橫跨18公里的跨國大冒險。原本與主人居住在墨西哥華瑞茲城(Ciudad Juárez)的布魯諾，離開家門後，竟然在美國德州艾爾帕索市(El Paso)被發現，最終在熱心民眾、動物救援人員與邊境人員等多方攜手合作下，才終於回到主人身邊。

荷莫茲貨輪遇襲　美官員：伊朗無人機轟炸

荷莫茲貨輪遇襲　美官員：伊朗無人機轟炸

損失恐飆3.2兆　委國經濟復甦路更難

損失恐飆3.2兆　委國經濟復甦路更難

單日見40位美國會議員　韓國瑜：台灣國際處境「只能戀愛不能結婚」

單日見40位美國會議員　韓國瑜：台灣國際處境「只能戀愛不能結婚」

伊朗王牌遭美方扣留　足協怒轟

伊朗王牌遭美方扣留　足協怒轟

關鍵字：

美國以色列黎巴嫩真主黨

讀者迴響

熱門新聞

小飛機撞「中國尊」　CNN記者直擊

出獄返家驚見女屍嚇壞　「保鮮膜木乃伊」內幕曝

嘎家軍下令出征酸民　內部群組對話曝光

北京第一高樓「中國尊」　傍晚遭飛機撞擊

陸大媽朝空姐「丟餐具、吐口水」機長備降東京

下體長異物忍3年！阿伯一脫褲「已成菜園」　醫：無法自癒

到府清潔喝醉遭性侵兩次！惡男下樓拿橄欖油　塞她包包萬元封口

「台中結界」失效了！　凌晨雷雨大到房子都在震

大雨驗收　新竹棒球場無積水畫面曝光

里長拒滯洪池只要清淤　原因超傻眼

荔枝園「保鮮膜木乃伊」　高大成曝：恐已死亡1年

台中人倫悲劇！　要兒殺了她

一天換3國籍還是輸！韓國球迷崩潰

快訊／20縣市凌晨豪大雨特報！

伊拉克遭屠殺！韓國晉級夢快碎了

更多

最夯影音

更多
世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明
驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面