委內瑞拉強震「增至920死」　失蹤名單突破5萬人

▲委內瑞拉強震，死亡人數攀升至920人。（圖／路透／下同）

記者趙蔡州／綜合報導

委內瑞拉24日接連發生7.2、7.5強震，中間間隔只有39秒，造成許多建築物倒塌。外媒最新消息指出，委內瑞拉官方公布的死亡人數已上升至 920 人，失蹤人數則達到5萬人，除了本地的救難隊伍在不斷搜救倖存者外，各國派出的救難隊伍也已陸續抵達。

死亡攀升失蹤破5萬 官方更新災情數據

根據路透社報導，委內瑞拉官方表示，地震造成的死亡人數從原本的235人上升至920人，大約有4300至4500人受傷。根據一個由委內瑞拉反對派設立，受理通報失蹤人口的網站統計，截至26日止，失蹤人員名單已達到5萬人。

居民控救援不足 徒手翻找受困親人

地震發生後，儘管委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）已到災區視察，並承諾災民會提供援助，仍有不少居民指責政府未提供援助和救災工具，導致他們只能利用身邊一切能用的工具或是徒手在廢墟中搜尋受困親人。

多國救難隊抵達 USGS估罹難恐破萬

好消息是，世界各國的援助的物資、救難人員26日已陸續抵達，多明尼加、墨西哥、薩爾瓦多、西班牙、瑞士、德國等國都有派出搜救隊，美國更出動軍隊幫忙救災，截至26日下午，已有871名救援人員抵達委內瑞拉。

美國地質調查局（USGS）預估，這次地震造成的死亡人數最終恐怕會超過1萬人。