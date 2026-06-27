路透：印度塔塔電子遇駭「20萬份文件」流入暗網　疑含台積電

▲印度電子代工巨頭「塔塔電子」（Tata Electronics）。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

勒索軟體組織World Leaks日前宣稱入侵印度塔塔電子（Tata Electronics）系統，疑似導致蘋果（Apple）與特斯拉（Tesla）相關零組件設計、規格文件遭外洩。路透社進一步檢視外流資料後發現，其中可能還包含來自台積電（TSMC）及高通（Qualcomm）的機密文件。

根據路透社報導，外流內容包括至少16份據稱屬於台積電的文件及資料夾，以及23份高通相關檔案。由於兩家公司皆為蘋果iPhone零組件的重要供應商，因此事件引發高度關注。

外流內容涉台積電、高通技術文件

其中一份標示為2022年的文件，封面註明「TSMC Secret」，內容疑似記載台積電某項零組件產品可靠度測試細節，並附有多張測試照片。

另一份2023年的文件則據稱出自蘋果晶片工程部門，包括有蘋果與台積電料號對照資訊，修訂紀錄中甚至可見蘋果員工個資。

此外，一份疑似高通2021年的技術文件，內容涉及電源管理積體電路（PMIC）的運作方式與設計圖，頁面並加註「機密－可能含有商業機密」浮水印。

塔塔電子強化權限 蘋果同步介入調查

一名塔塔電子內部人士及兩名產業官員透露，在大量客戶機密文件疑似流入暗網（dark web）後，公司已緊急限制敏感系統存取權限。

消息人士表示，塔塔電子已委託國際顧問展開數位鑑識調查，同時將事件通報印度政府及相關客戶。

塔塔電子先前僅證實近期發生一起「資安事件」，強調公司營運未受到影響，但並未進一步說明細節。

事件曝光後，塔塔電子已全面提升各廠區與辦公室的資安管理措施，包括限制敏感內部工具的遠端存取，例如採購下單等系統，目前僅特定授權人員可使用。

內部人士指出，表示，目前公司正全面檢討敏感系統的存取管理機制，相關調查仍持續進行。另一名產業人士則透露，除了權限收緊外，若從外部連線至企業內網，也必須經過更嚴格的權限管制。

消息人士並指出，蘋果資安團隊已與塔塔電子密切合作，共同研擬短期與長期的應變方案。

截至目前，塔塔電子、蘋果、台積電及高通均未回應路透社詢問。隸屬印度電子和通訊技術部的印度電腦應變中心（CERT-In），同樣未對此事回應。

World Leaks則在其暗網網站宣稱，已公開超過20萬份塔塔電子相關檔案，總資料量超過630GB。路透社目前無法證實所有外流文件的真實性，也未能聯繫到World Leaks取得回應。