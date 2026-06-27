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貨輪穿越荷莫茲海峽「遭伊朗攻擊」！川普譴責：違反停火協議

▲▼美國總統川普22日訪問紐約州薩弗恩。（圖／路透）

▲川普譴責伊朗違反停火協議。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國總統川普發表最新聲明指出，伊朗政府向正穿越荷莫茲海峽的國際商船發射至少四架自殺式無人機。其中一架無人機直接擊中一艘大型貨輪的上層甲板並造成船體受損，所幸該船仍能維持航行。美軍在過程中成功擊落其餘三架無人機，川普強烈指責伊朗此舉已違反雙方的停火協議。

伊朗發射四架無人機！一大型貨輪遭擊中受損

美國總統川普公開表示，伊朗政府日前向正穿越荷莫茲海峽的船隻，發射了至少四架單向攻擊無人機（自殺式無人機）。在這次襲擊中，其中一架無人機直接擊中了一艘大型高價值貨輪的上層甲板。雖然事件對船體造成了實質損壞，但該艘貨輪隨後仍能維持運作，並繼續依照原定行程前行。

美軍攔截其餘三架！川普強烈譴責伊朗挑釁行為

針對這起突發的空襲，川普證實美軍在現場採取了反制行動，並成功擊落了另外三架來襲的伊朗無人機，阻止了可能的擴大傷害。川普在聲明最後強調，伊朗這次針對商船的軍事攻擊行動，顯然已經公然違反了雙方先前達成的停火協議，他斥責這項舉動非常愚蠢。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）（圖／路透）

▲川普譴責伊朗違反停火協議。（圖／路透）

官方證實貨輪遭襲擊　駕駛艙結構受損

根據外媒報導，負責監控區域航安的英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）發表聲明指出，一艘貨輪在穿越荷莫茲海峽時，遭到不明飛行物襲擊。

英國海上貿易行動辦公室表示，這起襲擊事件發生在阿曼海岸附近海域，該不明飛行物直接擊中了貨輪的右舷，導致船隻的駕駛艙（艦橋）結構受到實質損壞。

遭受襲擊後，該艘貨輪的船長已向相關單位回報最新狀況，確認船上沒有造成任何人員傷亡，且現場並未引發任何漏油或其他環境汙染影響。

 
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