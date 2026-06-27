德媒：福斯汽車計劃全球裁員10萬人　關閉4座德國工廠

▲歐洲最大車廠福斯（Volkswagen）計劃全球裁員10萬人。（圖／路透社）

文／中央社

德國「經理人雜誌」（Manager Magazin）26日報導，歐洲最大車廠福斯（Volkswagen）正計劃在全球裁員最多10萬人，並關閉4座德國工廠。這將是公司成立89年以來最大變革。

路透社報導，根據福斯汽車2025會計年度資料，其在全球共僱有66萬7164人，換句話說這波裁員將達到總人力的15%左右。福斯員工近43%在德國。

「經理人雜誌」引述消息人士報導，上述計畫屬於福斯汽車執行長布魯莫（Oliver Blume）為了2030年「集團目標藍圖」所做的規劃，他最近向執行董事會提出這份藍圖，並打算在7月9日向監事會報告。

報導還說，福斯汽車打算將未來5年預定投資額減少約15%，降至略多於1300億歐元（約新台幣4兆7200億元）；且中期內在現有車款逐漸停產後，讓位於漢諾威（Hanover）、茲維考（Zwickau）和恩登（Emden）的工廠及旗下車廠奧迪（Audi）位於內卡蘇爾姆（Neckarsulm）的工廠停止生產。

路透社指出，福斯汽車正與幾項難題搏鬥，包括關稅、中國競爭及轉型至電動車產業的高成本影響獲利，布魯莫因此面臨重振公司前景的壓力。他已承諾精簡集團業務，把焦點放在核心的汽車事業。

「經理人雜誌」報導，布魯莫和福斯汽車財務長安特利茲（Arno Antlitz）目標讓公司徹底重組，包括將核心的同名品牌汽車事業及零件業務分拆為不同實體。

然而，布魯莫的提案比福斯現有裁員5萬人的計畫規模更大，且公司已在2024年與工會達成協議，2030年之前不會關閉在德國的工廠。