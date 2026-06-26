快訊／日本山梨縣發生規模5.6地震　最大震度6弱

▲日本山梨縣東部26日晚間發生規模5.6地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）
記者趙蔡州／綜合報導
日本氣象廳最新觀測資料顯示，山梨縣東部、富士五湖地區台灣時間26日晚間9時29分發生規模5.6地震，最大震度6弱，震源深度約為20公里，屬於極淺層地震，災情及受傷人數未明。
【被害まとめ】山梨で震度6弱 各地の被害状況はhttps://t.co/Ul58ngtZbh pic.twitter.com/u3wBAdzMY1— NHKニュース (@nhk_news) June 26, 2026
▲日本山梨縣東部26日晚間發生規模5.6地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）
記者趙蔡州／綜合報導
日本氣象廳最新觀測資料顯示，山梨縣東部、富士五湖地區台灣時間26日晚間9時29分發生規模5.6地震，最大震度6弱，震源深度約為20公里，屬於極淺層地震，災情及受傷人數未明。
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