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快訊／日本山梨縣發生規模5.6地震　最大震度6弱

▲▼山梨縣東部、富士五湖地區台灣時間26日晚間9時29分發生規模5.6地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲日本山梨縣東部26日晚間發生規模5.6地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者趙蔡州／綜合報導

日本氣象廳最新觀測資料顯示，山梨縣東部、富士五湖地區台灣時間26日晚間9時29分發生規模5.6地震，最大震度6弱，震源深度約為20公里，屬於極淺層地震，災情及受傷人數未明。

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