伊朗猛轟重創「美駐巴林海軍基地」　WSJ：華府重估中東部署

▲美國海軍第5艦隊駐巴林總部遭到伊朗飛彈攻擊。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》25日報導，位於巴林的美國海軍中東指揮樞紐，在今年2月底至6月期間，頻頻遭到伊朗多波轟炸而嚴重毀損，已悄悄讓美軍重新評估中東部署。不過，五角大廈始終未公開承認損失規模。

巴林基地頻遭轟炸 WSJ揭破壞規模

《華爾街日報》根據衛星影像、社群媒體影片及軍方人員訪談交叉比對結果指出，「巴林海軍支援活動」（Naval Support Activity Bahrain）衝突期間遭伊朗飛彈及無人機猛烈轟炸，並且因此承受廣泛破壞，指揮總部、另外至少12棟建築物、2處衛星通訊設施嚴重受損。

美軍表示早已撤離大部分人員，這些打擊沒有造成人員喪生，更未顯著影響作戰行動。

美軍中央司令部（Centcom）發言人霍金斯（Tim Hawkins）回應，美軍優先保護人員安全而非建築安全。

他表示，「伊朗發射超過8000枚飛彈與無人機，僅2次擊中並造成美方人員傷亡」，與此同時美軍已打擊超過1.35萬個目標，對伊朗造成的傷害，遠遠超過美軍所受衝擊。

Satellite imagery reveals how much Iran damaged a major American naval base https://t.co/o9v8m3u7Cv — The Wall Street Journal (@WSJ) June 26, 2026



美國重估中東部署 可能布局曝光

不過，多名美國知情官員透露，美國在中東唯一海軍基地所承受的廣泛破壞，以及該區域另外至少20座美國軍事與外交設施所遭受的打擊，讓華府重新評估在該區域的整體布局。

他們指出，美軍正研議改造巴林基地、縮減在科威特及沙烏地阿拉伯的兵力規模，並將部分基地或功能「西移」，拉開與伊朗武器射程的距離。

被攻擊建物可能不會重建，指揮控制樞紐可能移往地下，美軍中東部署也可能變得更加分散。

其中2名官員表示，以色列被列為潛在的基地遷移選址之一。戰爭期間，該國已託管數十架美國噴射戰鬥機與空中加油機。

不過他們仍強調，目前尚未做出任何最終決定。

▼ 巴林首都麥納瑪朱法爾區（Juffair）的美國空軍基地遭伊朗報復空襲後冒煙。（資料照／路透）



華府施壓衛星供應商 前中將評估不撤離

值得注意的是，美國政府4月施壓商業衛星影像供應商，要求限制獲取美國基地及更廣泛衝突地區破壞情況的影像，恐讓外界更難看清損害全貌。官員表示，此舉將有助於保護美軍。

曾領導美國中東海軍部隊的退役海軍中將唐尼甘（Kevin Donegan）認為，美國將維持在巴林的駐軍，「我們在那裡設有第5艦隊總部，問題可能不在於是否撤離，而在於這一切結束後，事情會變成何種樣貌？」