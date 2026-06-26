日本正妹護理師公開「驚人對比照」！　整形+減肥宛如換頭

▲女網友公開自己整形前後的對比照。（圖／翻攝自instagram／nepi_first，下同）

記者王佩翊／綜合報導

日本一名護理師大方在社群平台上曬出自己17歲與27歲的驚人對比照，且毫不諱言外貌的巨大改變完全來自整形，更公開自己曾經做過的療程內容，相關貼文在網路上迅速引爆討論，累積超過740萬次瀏覽。

帳號為@nepi_first的護理師在社群媒體分享了兩張時隔10年的照片，一張是就讀高中2年級、年僅17歲的她，另一張則是擔任護理師滿6年、27歲的近照。兩相對比之下，外型差異相當顯著，許多網友坦言幾乎認不出是同一個人。

她坦率承認，除了甩肉20公斤，體重從63公斤減到43公斤外，她陸續接受了臉部抽脂、臉部填充及牙齒矯正，並在嘴唇、鼻樑等部位施打玻尿酸，另外每3個月還會定期在人中與嘴角注射肉毒桿菌，每個月也會安排一次肌膚保養療程。

目前在整形診所擔任護理師的她表示，過去的自己十分缺乏自信，是整形為她的人生帶來了180度的轉變，讓她同時感受到身心靈的正向改變，對此深感感謝。

相關貼文隨即引發熱烈討論，但底下留言也出現兩極，不少人認為她整形相當成功，整體效果自然，但也有網友指出，減重20公斤才是蛻變的關鍵基礎，缺少這一步光靠手術未必能達到現在的成果。不過也有酸民嗆聲，認為她最終整出了一張「批量生產」的網美臉，毫無個人特色可言。