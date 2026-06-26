泰國「惡魔淫僧」逼4小沙彌幫吞吐！　出家慘淪洩慾工具

▲泰國發生出家沙彌遭到住持性侵的事件。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

泰國宋卡府（Songkhla）一間知名寺廟的住持被指控性侵猥褻4名年僅13至14歲的小沙彌，強逼4人口交洩慾。直到其中一名少年忍無可忍逃出寺廟向家長求助，整起事件才曝了光，目前警方已經介入調查，然而這名涉案的知名住持目前已關閉手機、人間蒸發。

根據The Thaiger報導，宋卡府警方表示，涉案嫌犯為合艾（Hat Yai）地區一間名寺的住持大師。根據4名受害沙彌指證，他們來到該寺廟修行已有1年時間，但從今年初開始，住持就頻繁在白天與深夜，將他們單獨傳喚到住處或是工作空間犯案。

受害沙彌透露，住持每次都會先命令他們幫忙「抓背和擦爽身粉」，隨後強行脫下他們的僧袍，以「檢查生殖器」名義行猥褻之實，並逼迫沙彌幫他口交。如果孩子們哭喊拒絕，住持就會「強行按住被害人的頭」逼迫就範。

每個人在過去幾個月內，都至少被瘋狂侵害3至4次，但因極度恐懼而屈服。除了住持以外，同寢室的其他較年長的沙彌也會對他們做出相同惡行。

其中一名受害沙彌6月24日偷偷逃離寺廟，並回到老家向父母哭訴自身遭遇，整起事件才終於曝光。然而小沙彌逃回家當晚，該名住持竟然還親自登門，要求孩子立刻「跟他回寺廟繼續修行」。

目前警方已經介入調查，然而當地記者實際走訪事發寺廟，卻發現整間寺廟早已空無一人，涉案的住持也將手機全面關機，無法聯絡。

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