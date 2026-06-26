英20多歲男「拿筋膜槍」按摩眼球！　視網膜慘被震破洞

▲英國一名男子竟拿筋膜槍按摩眼球。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者王佩翊／編譯

英國蘇格蘭一名20多歲男子，因眼睛疲勞，竟突發奇想將原本用來放鬆肌肉的筋膜槍對著眼球進行「按摩」。導致他的視網膜多處撕裂受損、大面積挫傷，並罹患「視網膜透析（Retinal dialysis）」。

根據Odditycentral報導，愛丁堡眼科治療中心醫師歐康奈爾（Niamh O’Connell）與汗（Ashraf Khan）在權威醫學期刊《BMJ Case Reports》發表這項案例。兩名醫師指出，這名20多歲年輕男病患前來求診時，右眼不僅有大面積的視網膜瘀血、多處裂孔，還出現了嚴重的「視網膜透析」；左眼視網膜上被震出了多達6個細小的「馬蹄狀撕裂傷」。

奇怪的是，這名男子既沒有眼科家族病史，也沒有任何頭部外傷或撞擊史，他雖然有約200度的近視，但也絕不可能導致如此嚴重的眼球病變。在醫生反覆追問下，男子才支支吾吾地坦承，他因為覺得眼睛經常酸痛疲勞，在過去的3個月裡，每周都會使用筋膜槍按摩眼周或是眼球。

男子表示，自己一開始並未覺得異樣，直到就醫前幾天，他的右眼突然開始出現飛蚊症的症狀與不明閃光，視野模糊，才會就醫。

醫生指出，筋膜槍的高頻率衝擊力，在接觸眼球時會導致眼球在極短時間內遭到劇烈壓縮，眼球正面受壓後向兩側橫向擠壓變形，最終導致視網膜嚴重受傷。

醫療團隊指出，這是全球第一起因使用筋膜槍導致雙側多發性視網膜撕裂與視網膜透析的確診個案。幸運的是，在經過緊急手術與長達6個月的追蹤治療後，該男子的眼部狀況已暫時穩定，目前並未惡化，也尚未出現白內障併發症。