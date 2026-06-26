沖下183公尺瀑布亡！他「生前掙扎身影」竟被遊客意外拍下

▲事件發生在優勝美地國家公園（Yosemite National Park）內華達瀑布（Nevada Fall）。（圖／翻攝優勝美地國家公園官方網站）

記者吳美依／綜合報導

美國優勝美地國家公園（Yosemite National Park）發生心碎事故，一名22歲男子不慎墜入急流，還來不及游上岸，就被沖下近600英尺（約183公尺）的瀑布身亡。而他在湍流中奮力掙扎的畫面，竟剛好被另一名遊客拍下。

落水沖下瀑布亡 掙扎身影被拍下

《紐約郵報》等美媒報導，這起不幸事件發生在20日。

照片中，22歲的荷蘇埃（Josue Baires Alfaro）戴著棒球帽，在急流中奮力抬頭保持呼吸，並且拚命逆流踢水，但掙扎幾分鐘後，仍不敵湍流而被沖走喪命。

馬里波薩郡（Mariposa County）警長辦公室已確認死者身份，國家公園管理局正展開調查。目前尚不清楚荷蘇埃落水的原因。

拍攝者跳水救人 差點也沒命

當時，20歲女子芙莉西亞（Freesia Gaul）與好友在內華達瀑布（Nevada Fall）頂端用餐完畢，隨手拍下一張照片記錄「美好的一天」，未料意外捕捉到荷蘇埃落水畫面。

Haunting final photo of swimmer, 22, swept away by raging waterfall in Yosemite as witness describes desperate attempt to rescue drowning man from national park's famed 600ft drop https://t.co/rkP9d26iR6 — Daily Mail (@DailyMail) June 24, 2026

芙莉西亞曾任志願救生員，很快意識到對方陷入「一處強大的暗流中」，於是毫不猶豫跳水救人。未料水流強度遠超預期，她的身體不斷撞上岩石，差點也被沖下瀑布，「我以為我撐不下去了」。

在千鈞一髮之際，岸上一名熱心人士伸出樹枝，芙莉西亞也奮力抓住，這才得以脫險，最後僅受輕傷。

勇敢魯莽一線間 前救生員示警

芙莉西亞事後協助整理荷蘇埃遺留在岸邊的物品，並陪伴悲痛欲絕的家屬。她與朋友步行返家途中，忍不住躲進國家公園的廁所裡哭泣，反覆想著「他就差一隻手的距離，如果我當時再努力一點，就能救到他了。」

芙莉西亞坦言，救生員的第一原則就是「不製造第二個犧牲者」，但她當時已與掙扎中的荷蘇埃對到眼，「沒辦法轉身離開」。這次事件帶來的教訓是，「勇敢和魯莽的界線非常模糊……生死可能只在幾秒之間。」