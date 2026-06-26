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235死！委國強震「鬆餅式坍塌」太恐怖　專家揭致命原因

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

▲委內瑞拉強震過後，許多建築物倒塌。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉24日雙強震造成至少235人死亡、逾4000人受傷，還有網站列出超過4萬人下落不明。在分秒必爭的搜救行動展開之際，專家表示，這次的災情如此嚴重，與建築物發生「鬆餅式坍塌」有關，也就是一層疊著一層塌陷。

CNN、紐約時報報導，委內瑞拉地震災後的搜救行動正面臨挑戰，其中之一正是建築物倒塌的方式。

英國倫敦帝國學院結構工程師馬拉加-丘基泰佩（Christian Málaga-Chuquitaype）表示，從委內瑞拉強震流出的建築物倒塌影像來看，其中不少建築物採用的是未充分配置鋼筋的脆性混凝土，「這些建築物倒塌的方式正如我們所見：呈現『鬆餅式倒塌』，也就是樓層一層疊著一層塌陷」。

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

CNN記者造訪委國首都卡拉卡斯一處建築物坍塌現場，在地震發生之前，大樓每一層樓的高度大約10英尺（約3公尺），但在地震發生後，每一層樓幾乎是層層堆疊。這也是為何鬆餅式坍塌會如此危險的原因，當建築物像這樣一層層垮下來的時候，各樓層瓦礫殘骸重量往下壓，留給倖存者的空隙或氣穴不如建築物側倒時那麼多，也讓救援行動變得更加複雜。

國際救援團隊已陸續抵達委內瑞拉，搜救人員已經開始在災區進行挖掘，要把握黃金72小時，分秒必爭要救出更多人。在此之際，還有許多家屬就在附近焦急等待，期盼受困親人能盡快獲救。

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

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