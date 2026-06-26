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把握黃金72小時！委內瑞拉「搶挖生還者」　美軍已抵現場

▲▼ 委內瑞拉強震災情嚴重。（圖／路透）

▲委內瑞拉強震，已知至少235死。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉24日雙強震造成235死、逾4000人受傷，搜救人員持續全力搶救，希望72小時「黃金窗口」關閉前，從瓦礫堆中救出更多生還者。

黃金72小時　2大災區民眾露宿

重災區拉瓜伊拉（La Guaira）與首都卡拉卡斯（Caracas）周邊地區，大批民眾家園盡毀，被迫露宿街頭，度過第二個難眠之夜，更有不計其數的受困者仍被埋在廢墟中等待救援。

根據歷史經驗，地震過後的頭48至72小時通常被視為拯救遭活埋人員的「黃金窗口」。

▼沿海城市卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar）醫院因強震受損，病人躺在醫院外。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼委內瑞拉沿海城市卡蒂亞拉馬爾，當地醫院因強震受損，病人躺在醫院外。（圖／達志影像／美聯社）

多國馳援　美軍已抵現場

目前已有多國派遣專業搜救隊馳援，國際援助也正迅速湧入。CNN報導，美軍已抵達當地參與救災行動，巴拿馬等中南美洲各地也掀起援助熱潮。

美國財政部宣布，即日起至10月23日，將允許所有與委內瑞拉「地震救援行動」相關的交易，暫時鬆綁制裁。

▼首都卡拉卡斯也有大量建築物倒塌。（圖／路透）

▲▼委內瑞拉首都卡拉卡斯因強震導致多棟建築物倒塌，搜救人員展開救援工作。（圖／路透）

X禁令鬆綁　新政府挑戰

另據委內瑞拉網路自由監測組織，政府實施近2年的社群平台X禁令已獲局部解除，但目前全國仍有逾200個網站遭封鎖，包括國內外新聞媒體及其他社群媒體。

這次強震成為代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）上任以來的嚴峻考驗。前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被捕後，她在美國支持下接掌政權，這場災難卻對該國已經脆弱不堪的經濟帶來沉重一擊，外界密切關注她是否能夠兌現經濟復甦與社會穩定的承諾。

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