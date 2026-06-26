強震第一視角！整架飛機狂晃乘客嚇壞　機場煙塵炸出

▲委內瑞拉西蒙波利瓦國際機場強震瞬間被拍攝下來。（圖／翻攝自IG@drvictorgastro）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉24日雙強震造成上千人死傷。CNN報導，在地震發生的當下，一架停在西蒙波利瓦國際機場（Simon Bolivar International Airport）停機坪上的飛機也跟著劇烈搖晃，可見乘客們試圖在晃動中穩住身體，驚慌失措。

Eyewitness video shot inside a stationary plane on June 24 shows passengers panicking as the cabin shook violently during a tremor as two back-to-back earthquakes struck Venezuela. pic.twitter.com/dlDdOjBbke — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 26, 2026

這段由路透社發布的畫面顯示，當時飛機上載著多名乘客，許多人忍不住發出驚慌叫聲。隨著鏡頭轉移至窗外，可見機場建築頂部也因地震造成部分坍塌，揚起大量煙塵，地面上的作業人員急忙朝空曠處前進。在地震發生後，乘客們從飛機上走下來，站在機場停機坪上。

▲地震發生之後，乘客下飛機。（圖／路透）

這座機場就位在受災嚴重的拉瓜伊拉州邁克蒂亞（Maiquetia），由於基礎設施因地震嚴重受損，被迫暫時關閉。

根據先前曝光的畫面，機場內部燈光忽明忽暗，大量粉塵不斷飄落，懸掛高處的標誌牌劇烈晃動，餐飲區的桌椅東倒西歪，崩塌的天花板及建築殘骸堆積一地，多名旅客拉著行李驚慌奔逃，現場一片混亂。

▼兩波強震連襲，服務委內瑞拉首都區的國際機場遭受嚴重破壞。（圖／翻攝X）