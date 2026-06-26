快訊／收受「迪奧名牌包」！韓前總統夫人金建希　一審遭判7年刑

▲金建希涉嫌收受名牌包，如今和尹錫悅雙雙淪為階下囚。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅的妻子金建希擔任第一夫人時，透過其特殊地位接受他人請託，包括協助牽線將請託人納入特定政黨選舉候選人名單，以此收受迪奧名牌包、南韓名畫家李禹煥的畫作真品。對此，首爾中央地方法院刑事21部今（26）日下午進行一審宣判，判處金建希有期徒刑7年。

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》，首爾中央地方法院刑事21部（主審法官為趙淳杓）於26日下午2時（台灣時間下午1時），針對金建希涉嫌違反特定犯罪加重處罰法等，進行一審宣判，判決過程採直播方式。一審法官認定，金建希接受各種請託後所獲取的報酬，包括名牌包、名畫等，總價值高達3億韓元（約新台幣621萬元），等於是將起訴書所列的收受清單全部認定為有罪。

▲南韓前總統尹錫悅的妻子金建希，2025年9月前往首爾中央地方法院出席首次庭審。（圖／達志影像／美聯社）

一審法官認定，從2022年3月15日至5月20日，金建希接受了瑞熙建設會長李鳳官關於長女婿的人事請託，從李鳳官獲取法國頂級奢侈品牌梵克雅寶的項鍊、蒂芙尼公司的胸針、格拉夫珠寶的耳環等，總共為價值1億380萬韓元的貴金屬。

2022年4月26日，金建希聽取前南韓國家教育委員長李培鎔的人事請託，收取價值265萬韓元的金龜；同年9月，金建希聽取某機器狗企業家徐某的企業支援請託，收取價值3990萬韓元的江詩丹頓手錶。

2022年6到9月，金建希聽取來自韓裔美籍律師崔宰英（音譯）關於公務員職務的人事請託，獲取總共價值達540萬韓元的迪奧名牌包等；2023年2月，聽取來自部長檢察官金相玟關於政黨舉薦參選名單的請託，獲得名畫家李禹煥的畫作真品，價值1億4000萬韓元。

▲2025年8月，金建希前往接受特檢組偵訊調查。（圖／VCG）

據悉，特檢組（閔中基）針對金建希所涉之罪嫌求處7年6個月徒刑。對此，金建希完全否認收受賄賂之事實。

針對金建希的犯行，一審法官宣判量刑時痛批，「被告（金建希）背棄了身為總統配偶的社會責任，將自己所能發揮的影響力作為斡旋對象，反覆從他人收受金品等賄賂。」

一審法官痛批，金建希利用其第一夫人的身分牟取私利，形同現代版的「賣官鬻爵」。

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