暴雨輪番轟炸大阪京都！鴨川暴漲「500年一遇」　道路水溝蓋噴飛

▲第7號颱風（米克拉）、8號颱風（無花果）逐漸逼近日本。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著今年第7號颱風（米克拉）、8號颱風（無花果）逐漸往日本逼近，加上梅雨鋒面與線狀對流停滯、帶來濕暖空氣，包括京都、大阪、奈良、滋賀等關西地區從今（26）日清晨便遭遇極端暴雨襲擊，當局針對京都鴨川發布第4階段氾濫危險警報，各地發生劇烈降雨和雷暴，土石流灌進住宅。

根據《日本放送協會》、《京都新聞》，關西、四國、東海從清晨起便降雨加劇，滋賀縣、大阪府、長野縣、京都府、奈良縣陸續傳出災情。消防單位指出，滋賀縣大津市綠町從清晨5時起，靠近住宅區的山坡地出現坍方，至少2棟住宅遭土石流灌入，暴雨淹水導致車輛滅頂，真野川旁的道路出現坍塌。

大阪府柏原市，受到道路淹水影響，一輛米白色輕型高頂旅行車慘遭洪水淹沒、車身傾斜。大阪府大阪市生野區，多處水溝蓋從上午3時起湧出大量混濁泥流，周圍道路出現龜裂，人行道遭洪水淹沒，部分號誌燈更因此停止運作，警察必須前往現場親自指揮交通。

▼日本大阪府大阪市遭遇罕見強降雨，大川水位暴漲。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本奈良縣生駒市近鐵生駒站附近鐵軌遭暴雨淹沒。（圖／達志影像／美聯社）

在大阪生野區附近工作的70多歲男性感嘆，「水溝蓋慘遭水壓沖飛，磚瓦散落在道路，導致塞車！我在這裡工作將近50年，第一次目睹這種景象。」

報導指出，大阪府東大阪市多處道路淹水，導致許多車輛浸泡在水裡動彈不得，道路慘遭咖啡色泥流淹沒，使得用路人難以分清楚人行道與行車道的界線。一名男性在現場拍攝時透露，「我早上6點就被雷聲吵醒，等到7點出門上班時，暴雨導致道路淹水。」

另外，大阪市東成區商店街也遭洪水淹沒，包括麵包店、鞋店受害嚴重，商品浸泡在水中。一名男性員工感嘆，「彷彿是『我家門前有小河』，距離上一次整條商店街淹水，已經是至少15年前的事了。」

A Level 4 Flood Danger Warning has been in effect for the Kamo River and Takano River in Kyoto City, Kyoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/o9OiRDniM0 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 26, 2026

京都府也是此次暴雨的災區！京都氣象台26日上午5時10分，針對鴨川、高野川等淀川支流發布「第4階段氾濫危險警報」，至上午7時起，京都府與氣象台將警報降為第3階段；位於京都市左京區岩倉西河原町的岩倉川河段，於26日上午9時10分，因河川水位持續上漲，導致護岸崩落、道路柵欄損壞，當地民宅開始淹水，水深達50公分。

針對京都鴨川水位持續上漲，部分網友在社群平台Threads發布影片，形容此次導致鴨川暴漲的大水是「500年一遇」，更聲稱400年前的江戶時代的京都是亂葬崗。對此，其他網友指出，其實2018、2020、2025京都皆曾出現水患，1935年（昭和10年）6月底更曾因梅雨鋒面等影響，導致發生「京都大水害」（鴨川大洪水），死傷者達164人。