強震猛搖！白髮阿公衝上前「肉身護妻」　緊牽老伴雙手不放

????Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela



Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe — Cristian Crespo F. ???????? (@cristiancrespoj) June 25, 2026

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉24日雙強震造成235死、逾4000人受傷。在滿目瘡痍的災難現場中，一段老夫妻在劇烈搖晃中彼此扶持的監視器影片，讓無數網友落淚。

畫面顯示，一對年邁夫妻正在家中客廳，劇烈搖晃突然襲來。起初2人都不知所措，但隨著震動愈來愈猛烈，屋內家具開始劇烈顫動，物品也紛紛掉落並發出巨響，就連原本看似淡定的2隻貓咪也嚇得跳下沙發逃走。

妻子坐在椅上，身旁放著助行器，看起來似乎行動不便，忍不住被強震嚇得放聲痛哭、不斷尖叫。此時，丈夫立刻起身緊緊握住太太的雙手，將她擁入懷中安撫，並用自己的身體替她擋下任何可能掉落的物品。

▼強震來襲，白髮阿公「肉身護妻」，緊牽老伴雙手不放。（圖／翻攝X）



最令人動容的是，妻子在驚嚇與絕望之中，哽咽懇求，「親愛的，不要離開我。」而丈夫也果真始終守在妻子身旁，陪她度過持續搖晃的驚恐時刻，直到一切歸於平靜。

這段影片被廣大網友及南美洲各媒體轉發報導，網友們紛紛留言稱讚老先生的舉動展現了真正的愛、陪伴與守護。