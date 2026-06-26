「不吹冷氣」動搖了？致命熱浪狂襲　法國賣場驚見搶購潮

▲法國民眾湧入賣場搶購移動式冷氣。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

歐洲熱浪延燒，數百萬人在高溫難以散去的公寓、學校和養老院中痛苦難耐，讓一向對「冷氣」抱持抗拒態度的法國人悄悄改變立場，不僅越來越多人開始使用，多地賣場甚至出現搶購人潮。

法國罕見 民眾竟搶購冷氣

法國西部城市昂傑（Angers）地方媒體指出，近郊一間家樂福開門前，已有50人左右排隊等候，等到上午8時30分開門，立刻衝進去搶購電風扇、移動式冷氣、冰涼瓶裝水、冰淇淋。當地25日最高氣溫預計飆至39°C。

另據獨立媒體《Cpasdeslol》，法國東部城市香貝里（Chambéry）某商店一開門，數十名顧客便衝進去搶購冷氣。現場眾人狂奔推擠，氣氛一度緊張對峙，對法國而言，幾乎可說是超現實景象。

????☀️ Ils viennent chercher leur dernier espoir de fraîcheur…

8h30 à Carrefour Saint-Serge et ce n'est ni le Black Friday, ni une sortie de smartphone, ni une distribution de cadeaux… C'est tout simplement la grande migration des habitants à la recherche d'un peu de fraîcheur.… pic.twitter.com/KPR6aJ7Zph — Angers Info (@angersinfo) June 24, 2026

???????????? FLASH | La chaleur rend-elle complètement fou ? À Chambéry, des dizaines de clients se sont rués vers les climatiseurs dès l’ouverture d’un magasin. Entre bousculades, tensions et course dans les rayons, la scène a rapidement dégénéré sous les yeux des personnes présentes.… pic.twitter.com/QxELU0eYOz — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 25, 2026

巴黎近郊35歲居民馬修（Matthieu Ruquet）表示，他過去並不贊成使用冷氣，但在2歲女兒與愛犬都得忍受室內36°C的酷熱後，終於被美國籍妻子說服掏錢，未料出門採購時，早已被搶購一空。

馬修來自地中海城市尼斯（Nice），從小家裡就沒有冷氣，天氣熱時只會使用電風扇。儘管他坦言「情況正在改變」，卻仍擔心「使用冷氣會讓地球變得更熱。」

▼法國民眾搶購電風扇。（圖／路透）

冷氣有害環境？專家釋疑

《法新社》報導，根據法國國家氣象局資訊，該國24日遭遇1947年有紀錄以來的最熱天氣。不過，許多法國人對冷氣抱持排斥態度。根據本月稍早一份逾千人參與的最新調查，法國高達8成民眾認為冷氣對環境有害。

部分反對派人士認為，冷卻建築會消耗大量能源。但專家表示，對環境的影響取決於冷氣消耗的能源來源。而國際氣候變化專門委員會（IPCC）專家吉梅內（François Gemenne）指出，法國電力並沒有那麼依賴化石燃料，因此「冷氣在今天的法國並不構成環境問題」。事實上，去年法國電力近7成都來自核能。

▼巴黎民眾在窗戶貼上鋁箔，抵禦陽光曝曬。（圖／路透）



都市規劃師加雅爾（Clément Gaillard）則指出，真正問題癥結點在於法國建築設計並未考慮氣候變遷，例如包括大面積玻璃帷幕的現代建築。

報導指出，冷氣確實存在一些缺點，因為它們可能使用具有汙染性的冷卻液，而且會把熱氣排到室外。

國際環境與發展研究中心（CIRED）的維吉（Vincent Viguie）表示，這些熱空氣雖然不會在全球尺度上導致大氣升溫，但在建築密集、通風不良的都市區域，卻可能局部惡化當地酷熱情況，氣溫可上升零點幾度到數度不等。

事實上，2025年法國里昂（Lyon）某密集住宅區的一次模擬試驗中，建築外牆裝設冷氣機最高可使局部氣溫上升1.75°C。

▼法國民眾逐漸轉變對冷氣的態度。（圖／路透）



明年大選 論戰延燒至政壇

面對明年即將到來的法國總統大選，極右翼領袖勒龐（Marine Le Pen）主張普及冷氣，強調「我們正在經歷的這種極端高溫會要人命」，左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）則堅稱冷氣只會讓情況變得更糟，並呼籲加強建築隔熱。