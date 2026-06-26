法國熱爆！　3歲童爬進車「兒童安全鎖啟動」受困亡

▲法國一名3歲男童受困車上死亡。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

法國熱浪持續肆虐又傳兒童死亡事件，一名3歲男童獨自爬入家用轎車後，因車輛兒童安全鎖啟動而無法脫困，最終在高溫中不幸身亡。

Euronews報導，這起事件發生在巴黎北部瓦勒德瓦茲省聖格拉蒂安（Saint-Gratien），根據調查初步結果，男童父親以為兒子正在午睡，自己則在花園小屋內工作，而母親正帶著另一個18個月大的孩子睡覺。

男童在脫離父母視線至少45分鐘後，自行爬進未上鎖的轎車內，在這之後，因為兒童安全鎖處於啟動狀態，導致他進去後無法從內部打開車門，當他被父母發現時，已經失去意識。已知男童父母與消防人員曾試圖進行搶救，但仍未能挽回孩子的性命。男童母親則因受到驚嚇送醫。

高溫釀致命危機

這已是本周兒童因高溫困車上的第3起死亡案例。就在周一，法國南部卡潘特拉（Carpentras）一處住宅停車場的車輛上，發現2名分別年僅2歲和4歲的兒童遺體，據信兩人是趁母親不注意時溜走，受困車內身亡。

法國本周出現自1947年有記錄以來最熱的一天，全國平均氣溫達攝氏30度，巴黎氣溫更飆破40度。到了25日熱浪依舊持續，全國有72省發布紅色警戒，17省發布橙色警戒。氣象部門警告，這波熱浪可能堪比2003年災難性熱浪，當年的高溫在法國全境奪走將近1.5萬人的性命。