日本也暴雨！雙颱共舞「122航班取消」　1.5萬人受影響

▲兩個颱風目前都往日本靠近。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／綜合報導

颱風「米克拉」（Mekkhala）與梅雨鋒面持續挾帶豪雨侵襲日本，航空、鐵路與工業生產全面受到衝擊。日本航空與全日空26日合計取消122班次國內線航班，逾1萬5000名旅客行程被迫中斷。

日本航空宣布取消70班從沖繩、鹿兒島等地起飛降落航班，約4490名乘客受到影響；全日空則停飛往返沖繩等地的52個班次，波及人數約1萬570人。兩家航空公司均呼籲旅客隨時確認最新班機動態，以免因誤判情況而延誤行程。

除了航班停飛外，相關單位指出，東海道新幹線及關東地區在來線27日均可能出現停駛或誤點情形，建議有乘車計畫的民眾提前掌握最新路況，預留充裕的備用時間應對突發狀況。

颱風帶來的豪雨不僅癱瘓交通，工業生產線也首當其衝。《共同社》報導，由於道路封閉導致物流中斷，豐田汽車已暫停九州廠區的生產作業；日產汽車亦表示計畫跟進，部分生產線將按情況中止運作。

京都當局已針對土石流風險發出警告，要求數千名居民儘速撤離。京都與大阪兩地主要河川水位持續攀升，地方政府均呼籲沿岸居民對洪患保持高度警覺。

值得注意的是，目前另一個颱風「無花果」（Higos）正在太平洋上同步朝日本逼近，預計周末前後米克拉將掠過九州與四國外圍，兩者若距離持續縮短，可能引發氣象學上所稱的「藤原效應」，屆時兩個系統的路徑與強度預測將更趨複雜，後續動向有待密切觀察。