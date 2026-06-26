　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

日本也暴雨！雙颱共舞「122航班取消」　1.5萬人受影響

▲▼ 日本也暴雨！雙颱共舞「122航班取消」　1.5萬人受影響。（圖／日本氣象廳）

▲兩個颱風目前都往日本靠近。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／綜合報導

颱風「米克拉」（Mekkhala）與梅雨鋒面持續挾帶豪雨侵襲日本，航空、鐵路與工業生產全面受到衝擊。日本航空與全日空26日合計取消122班次國內線航班，逾1萬5000名旅客行程被迫中斷。

日本航空宣布取消70班從沖繩、鹿兒島等地起飛降落航班，約4490名乘客受到影響；全日空則停飛往返沖繩等地的52個班次，波及人數約1萬570人。兩家航空公司均呼籲旅客隨時確認最新班機動態，以免因誤判情況而延誤行程。

除了航班停飛外，相關單位指出，東海道新幹線及關東地區在來線27日均可能出現停駛或誤點情形，建議有乘車計畫的民眾提前掌握最新路況，預留充裕的備用時間應對突發狀況。

颱風帶來的豪雨不僅癱瘓交通，工業生產線也首當其衝。《共同社》報導，由於道路封閉導致物流中斷，豐田汽車已暫停九州廠區的生產作業；日產汽車亦表示計畫跟進，部分生產線將按情況中止運作。

京都當局已針對土石流風險發出警告，要求數千名居民儘速撤離。京都與大阪兩地主要河川水位持續攀升，地方政府均呼籲沿岸居民對洪患保持高度警覺。

值得注意的是，目前另一個颱風「無花果」（Higos）正在太平洋上同步朝日本逼近，預計周末前後米克拉將掠過九州與四國外圍，兩者若距離持續縮短，可能引發氣象學上所稱的「藤原效應」，屆時兩個系統的路徑與強度預測將更趨複雜，後續動向有待密切觀察。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
356 1 5740 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
千金股殺盤！　11檔收跌停
內湖淹水引民怨　專家：民眾不想承擔責任「就等經常受災」
騙千億韓元　「神鬼歐爸」潛台10年落網了
快訊／台股暴跌！　收史上第三大跌點
快訊／驚悚！發現長髮蠟化「保鮮膜木乃伊」　
國泰航空道歉了！「已追蹤到吳尊行李」還原真相
2女1狗被「浸豬籠」遊街　陸官方介入調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

強震猛搖！白髮阿公衝上前「肉身護妻」　緊牽老伴雙手不放

奪命熱浪猛襲！歐洲逾億人35°C以上高溫悶烤　法國西班牙淪重災區

北韓火力再升級！金正恩視察「新型放射砲」試射　可打擊南韓首爾

日本也暴雨！雙颱共舞「122航班取消」　1.5萬人受影響

女活埋24小時獲救！委內瑞拉百年強震235死　國際救援來了

前進太空部署！日本通過修法　新改組「航空宇宙自衛隊」

快訊／成田機場緊急關閉「2條跑道」！　千葉5.8地震

快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感

末日景象！樓塌瞬間粉塵炸天　他狂鑽廢墟救人「苦喚不回愛妻」

院子挖出2腐屍！日本島根恐怖「父兄滅門案」　40多歲弟被逮

韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議

高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

水也有學問！7種酸鹼值各有用途？「神級整水器」1鍵搞定不怕腦袋打結

日本東北強震災情傳出！　「多人受困電梯」高市早苗坐鎮

劇烈雨彈暴襲屏東！「水淹機車」慘況曝　上班民眾哀號

雨彈狂炸高雄！楠梓慘變「游泳池」　網見預報340mm傻眼求放假

道路被堵動彈不得　後座路怒汪催促：快走啦！

強震猛搖！白髮阿公衝上前「肉身護妻」　緊牽老伴雙手不放

奪命熱浪猛襲！歐洲逾億人35°C以上高溫悶烤　法國西班牙淪重災區

北韓火力再升級！金正恩視察「新型放射砲」試射　可打擊南韓首爾

日本也暴雨！雙颱共舞「122航班取消」　1.5萬人受影響

女活埋24小時獲救！委內瑞拉百年強震235死　國際救援來了

前進太空部署！日本通過修法　新改組「航空宇宙自衛隊」

快訊／成田機場緊急關閉「2條跑道」！　千葉5.8地震

快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感

末日景象！樓塌瞬間粉塵炸天　他狂鑽廢墟救人「苦喚不回愛妻」

院子挖出2腐屍！日本島根恐怖「父兄滅門案」　40多歲弟被逮

韓國陷晉級危機！球迷怒火延燒　超商怒貼「洪明甫禁止進入」

強震猛搖！白髮阿公衝上前「肉身護妻」　緊牽老伴雙手不放

股轉房趨勢來了？　大城、富宇同喊：現在是買房好時機

塞2小時到公司！突知停班課「1類人最慘」　網轟：把人當笨蛋

台南從北門到仁德、喜樹灣裡　黃偉哲冒雨巡查抽水站防汛

把女友扯髮撞窗痛毆！星二代男星暴行曝光…新劇將播出電視台回應

陽明、長榮、萬海與慧洋船隻駛離荷莫茲海峽　台航還在裝貨

台股暴跌「千金股殺盤」！11檔收跌停　健策、南電逆勢突圍收漲

AI熱潮還能追？下半年的機會跟風險　6／30理財憑中信見分曉

雲林文化觀光再傳捷報　陳璧君獲永續觀光傑出人物獎

【驚不驚喜意不意外】性別派對揭曉女寶！爸爸嗨到狂跳 沒想到2天後神展開XD

國際熱門新聞

女網紅穿運動裝搭機被拒　空服員批像裸體

國家警報「外星人來了」　官方：駭客入侵

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

23歲女網紅遊杜拜　菜刀刺死男伴「恐被槍決」

蘋果漲價拉黑美股　台積電ADR跌1.23％

衛星照曝光！　委內瑞拉強震235死

委內瑞拉估10萬人罹難　震垮多棟首都大樓

美最高法院挺川普　允許終止外籍人士臨時保護

即／日本千葉5.8地震！　關東明顯搖晃

23歲網美遊杜拜「遭男獄警全裸搜身」！

她慶祝尼克奪冠尖叫　警上門開2槍殺狗

黃仁勳沒訪日本　矢板明夫：台灣要珍惜

全裸「火燒陰毛」6人圍毆　主嫌重判30年刑

美馳援48億委內瑞拉　雙強震188死超過千傷

更多熱門

相關新聞

藍營卡救災預算嗆中央應「移緩濟急」　綠：敢做不敢當非負責任在野黨

藍營卡救災預算嗆中央應「移緩濟急」　綠：敢做不敢當非負責任在野黨

受到輕颱米克拉北上、鋒面接近及西南風增強影響，台灣南部及北部傳出淹水災情，由於今年度總預算沒審完前，行政院編列的170億「第一、第二預備金」及「災害準備金」，都無法使用，民進黨砲轟，「藍委卡關鄉親救命錢」。國民黨則反嗆，別拿救災預算攻擊在野黨。對此，民進黨團今（26日）回應，新興預算卡關後政府不能動用，國民黨擋了救命錢後還說三道四、敢做不敢當，叫政府挖東牆補西牆，這不是負責任在野黨該有作為。

暴雨狂風撂倒多棵檳榔樹堵路　東港警冒雨徒手清除

暴雨狂風撂倒多棵檳榔樹堵路　東港警冒雨徒手清除

新竹「光復路變光復溪」　在地人崩潰：上班還要先溯溪

新竹「光復路變光復溪」　在地人崩潰：上班還要先溯溪

新光三越、巨城宣布今正常營業

新光三越、巨城宣布今正常營業

不斷更新／全台今日停班停課一次看

不斷更新／全台今日停班停課一次看

關鍵字：

颱風災情日本交通藤原效應工業停擺河川洪患

讀者迴響

熱門新聞

高雄、台南凌晨宣布停班課　全台停班課一次看

即／國家警報響！大雷雨炸3縣市　緊急停班課

葛斯齊爆已娶大陸富婆！　15年台灣女友不知情

妙齡女「2人1狗」被關籠遊街示眾　紙牌3字引注目

停班停課最新資訊一次看！

豪雨做大水！　桃園「地下宮殿」翻紅

高雄中正高中校長廁所身亡！同仁：傳LINE未回

台南市府凌晨宣布　26日全市停班停課

「疑心病最重」星座Top 3

「藍白拖晃動」成鐵證！高雄監獄土皇帝性侵受刑人　他崩潰暴瘦

快訊／郭明鑑請辭！　國泰金發聲明表達感謝

脖子狂冒醜肉芽！醫第一反應「有測血糖嗎」　3異狀別拖了

即／高雄女清排水溝遭沖走　尋獲已死亡

消失4年！「神之乳」近況曝光

即／美股震盪那指翻黑！台指期夜盤慘崩逾千點

更多

最夯影音

更多
韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議

韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議
高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面