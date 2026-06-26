　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

奪命熱浪猛襲！歐洲逾億人35°C以上高溫悶烤　法國西班牙淪重災區

▲▼2026年6月歐洲熱浪，德國科隆（Cologne）一名男子在公共戶外噴水系統中降溫。（圖／路透）

▲德國科隆（Cologne）一名男子在公共戶外噴水系統中降溫。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

歐洲本週遭遇嚴重熱浪，25日至少1.01億人面臨35°C以上燠熱天氣，法國與西班牙更淪為重災區，已累計大量與高溫相關的死亡案例。雖然預報顯示26日起西歐開始降溫，但東歐週末氣溫仍居高不下，紅色警報持續延燒。

根據《法新社》依據德國氣象局預報及歐洲聯合研究中心（JRC）2025年人口預測所作的計算，超過3.8億歐洲人正承受30°C以上高溫。

▼巴黎民眾在窗戶貼上鋁箔，以抵禦陽光曝曬。（圖／路透）

▲▼2026年6月歐洲熱浪，法國巴黎民眾在窗戶貼上鋁箔抵禦陽光曝曬。（圖／路透）

西班牙創下最熱6月紀錄，MoMo死亡率監測系統顯示，21至24日累計212起高溫相關死亡案例。義大利已有5人死於熱浪高溫，西西里島巴勒摩（Palermo）法院因空調故障，延遲所有非緊急聽證會至29日。

荷蘭發布史上首次高溫紅色警報，部分地區溫度預計攀升至40°C，國家氣象機構警告情況非常危險。英國25日也創下史上最熱6月紀錄，該國西南部氣溫飆至36.7°C。同日，倫敦救護車服務因「極端高溫」接獲的危及生命緊急呼叫數量創新高。

▼法國巴黎近郊弗勒里梅羅吉（Fleury-Merogis）一間私立醫院。（圖／路透）

▲▼2026年6月歐洲熱浪，法國巴黎近郊弗勒里梅羅吉（Fleury-Merogis）一間私立醫院。（圖／路透）

法國北部加萊海峽省（Pas-de-Calais region）3人疑因高溫不治，巴黎地區24日記錄到破40°C高溫，近郊一名3歲男童被發現陳屍車內。

巴黎政府在截至24日的過去24小時內記錄到25起心臟驟停案例，而平常通常不到10起。全國急診室熱相關就診人數激增至平時的4倍，醫療量能瀕臨飽和臨界點，當局宣布從26日起禁止在公共場所飲酒及販售酒類，以紓緩醫院壓力。

與此同時，法國教師工會因「無法接受的工作條件」呼籲罷工。

▼巴黎艾菲爾鐵塔附近，民眾進入噴泉消暑。（圖／路透）

▲▼2026年6月歐洲熱浪，法國巴黎艾菲爾鐵塔附近，民眾進入噴泉消暑。（圖／路透）

由於燠熱難耐，許多民眾湧向公園綠地或戲水消暑，但比利時布魯塞爾的民眾紛紛抱怨，在逼近40°C的高溫下，首都竟然如此缺乏公共游泳設施。

德國多地氣溫高達30°C，週末預計進一步攀升至40°C。多項戶外活動被取消，鐵路營運商德國鐵路（Deutsche Bahn）甚至呼籲旅客避免外出。

▼倫敦民眾外出時，使用衣物遮陽。（圖／路透）

▲▼2026年6月歐洲熱浪，英國倫敦民眾用衣物遮陽。（圖／路透）

聯合國氣候事務首席官員西蒂爾（Simon Stiell）直指，這一波熱浪因建築及基礎設施設計無法適應高溫環境而加劇，而且「處處留有氣候危機的指紋」，「只要人類繼續大量燃燒煤炭、石油與天然氣，極端高溫就會持續惡化」。

歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）副主任伯格斯（Samantha Burgess）說明，本次熱浪是因為北非上空形成的「熱穹頂」（heat dome）阻止較涼空氣流入導致，但儘管穹頂是自然現象，人為氣候變遷也正讓類似事件變得更加嚴峻。

歐洲熱浪4天釀212死！　法國核電廠「無法冷卻」急關3座反應爐

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
356 1 5740 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
千金股殺盤！　11檔收跌停
內湖淹水引民怨　專家：民眾不想承擔責任「就等經常受災」
騙千億韓元　「神鬼歐爸」潛台10年落網了
快訊／台股暴跌！　收史上第三大跌點
快訊／驚悚！發現長髮蠟化「保鮮膜木乃伊」　
國泰航空道歉了！「已追蹤到吳尊行李」還原真相
2女1狗被「浸豬籠」遊街　陸官方介入調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

強震猛搖！白髮阿公衝上前「肉身護妻」　緊牽老伴雙手不放

奪命熱浪猛襲！歐洲逾億人35°C以上高溫悶烤　法國西班牙淪重災區

北韓火力再升級！金正恩視察「新型放射砲」試射　可打擊南韓首爾

日本也暴雨！雙颱共舞「122航班取消」　1.5萬人受影響

女活埋24小時獲救！委內瑞拉百年強震235死　國際救援來了

前進太空部署！日本通過修法　新改組「航空宇宙自衛隊」

快訊／成田機場緊急關閉「2條跑道」！　千葉5.8地震

快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感

末日景象！樓塌瞬間粉塵炸天　他狂鑽廢墟救人「苦喚不回愛妻」

院子挖出2腐屍！日本島根恐怖「父兄滅門案」　40多歲弟被逮

韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議

高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

水也有學問！7種酸鹼值各有用途？「神級整水器」1鍵搞定不怕腦袋打結

日本東北強震災情傳出！　「多人受困電梯」高市早苗坐鎮

劇烈雨彈暴襲屏東！「水淹機車」慘況曝　上班民眾哀號

雨彈狂炸高雄！楠梓慘變「游泳池」　網見預報340mm傻眼求放假

道路被堵動彈不得　後座路怒汪催促：快走啦！

強震猛搖！白髮阿公衝上前「肉身護妻」　緊牽老伴雙手不放

奪命熱浪猛襲！歐洲逾億人35°C以上高溫悶烤　法國西班牙淪重災區

北韓火力再升級！金正恩視察「新型放射砲」試射　可打擊南韓首爾

日本也暴雨！雙颱共舞「122航班取消」　1.5萬人受影響

女活埋24小時獲救！委內瑞拉百年強震235死　國際救援來了

前進太空部署！日本通過修法　新改組「航空宇宙自衛隊」

快訊／成田機場緊急關閉「2條跑道」！　千葉5.8地震

快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感

末日景象！樓塌瞬間粉塵炸天　他狂鑽廢墟救人「苦喚不回愛妻」

院子挖出2腐屍！日本島根恐怖「父兄滅門案」　40多歲弟被逮

韓國陷晉級危機！球迷怒火延燒　超商怒貼「洪明甫禁止進入」

強震猛搖！白髮阿公衝上前「肉身護妻」　緊牽老伴雙手不放

股轉房趨勢來了？　大城、富宇同喊：現在是買房好時機

塞2小時到公司！突知停班課「1類人最慘」　網轟：把人當笨蛋

台南從北門到仁德、喜樹灣裡　黃偉哲冒雨巡查抽水站防汛

把女友扯髮撞窗痛毆！星二代男星暴行曝光…新劇將播出電視台回應

陽明、長榮、萬海與慧洋船隻駛離荷莫茲海峽　台航還在裝貨

台股暴跌「千金股殺盤」！11檔收跌停　健策、南電逆勢突圍收漲

AI熱潮還能追？下半年的機會跟風險　6／30理財憑中信見分曉

雲林文化觀光再傳捷報　陳璧君獲永續觀光傑出人物獎

劉伊心徵人「要兼5職」挨轟　45K特助開始上班了

國際熱門新聞

女網紅穿運動裝搭機被拒　空服員批像裸體

國家警報「外星人來了」　官方：駭客入侵

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

23歲女網紅遊杜拜　菜刀刺死男伴「恐被槍決」

蘋果漲價拉黑美股　台積電ADR跌1.23％

衛星照曝光！　委內瑞拉強震235死

委內瑞拉估10萬人罹難　震垮多棟首都大樓

美最高法院挺川普　允許終止外籍人士臨時保護

即／日本千葉5.8地震！　關東明顯搖晃

23歲網美遊杜拜「遭男獄警全裸搜身」！

她慶祝尼克奪冠尖叫　警上門開2槍殺狗

黃仁勳沒訪日本　矢板明夫：台灣要珍惜

全裸「火燒陰毛」6人圍毆　主嫌重判30年刑

美馳援48億委內瑞拉　雙強震188死超過千傷

更多熱門

相關新聞

熱浪釀212死　法核電廠「無法冷卻」急關閉

熱浪釀212死　法核電廠「無法冷卻」急關閉

歐洲正遭逢極端高溫，大片地區被停滯的「熱穹」（heat dome）籠罩，熱氣宛如被鍋蓋悶住般無法散去，多國氣溫飆破攝氏40度。這波熱浪不僅頻頻刷新百年紀錄，目前更已造成數百人不幸喪生。

30年來我外長首度進入波蘭國會　林佳龍宣布在歐洲建立台灣語言中心

30年來我外長首度進入波蘭國會　林佳龍宣布在歐洲建立台灣語言中心

奪命熱浪狂飆44.3度　 法國40人溺斃

奪命熱浪狂飆44.3度　 法國40人溺斃

沒有革命的斷頭臺　施凱爾與一個失去方向的帝國

沒有革命的斷頭臺　施凱爾與一個失去方向的帝國

歐洲地獄熱浪！英國發紅色警報「恐破40度」

歐洲地獄熱浪！英國發紅色警報「恐破40度」

關鍵字：

歐洲熱浪氣候危機極端天氣極端高溫熱穹頂

讀者迴響

熱門新聞

高雄、台南凌晨宣布停班課　全台停班課一次看

即／國家警報響！大雷雨炸3縣市　緊急停班課

葛斯齊爆已娶大陸富婆！　15年台灣女友不知情

妙齡女「2人1狗」被關籠遊街示眾　紙牌3字引注目

停班停課最新資訊一次看！

豪雨做大水！　桃園「地下宮殿」翻紅

高雄中正高中校長廁所身亡！同仁：傳LINE未回

台南市府凌晨宣布　26日全市停班停課

「疑心病最重」星座Top 3

「藍白拖晃動」成鐵證！高雄監獄土皇帝性侵受刑人　他崩潰暴瘦

快訊／郭明鑑請辭！　國泰金發聲明表達感謝

脖子狂冒醜肉芽！醫第一反應「有測血糖嗎」　3異狀別拖了

即／高雄女清排水溝遭沖走　尋獲已死亡

消失4年！「神之乳」近況曝光

即／美股震盪那指翻黑！台指期夜盤慘崩逾千點

更多

最夯影音

更多
韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議

韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議
高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面