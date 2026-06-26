奪命熱浪猛襲！歐洲逾億人35°C以上高溫悶烤　法國西班牙淪重災區

▲德國科隆（Cologne）一名男子在公共戶外噴水系統中降溫。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

歐洲本週遭遇嚴重熱浪，25日至少1.01億人面臨35°C以上燠熱天氣，法國與西班牙更淪為重災區，已累計大量與高溫相關的死亡案例。雖然預報顯示26日起西歐開始降溫，但東歐週末氣溫仍居高不下，紅色警報持續延燒。

根據《法新社》依據德國氣象局預報及歐洲聯合研究中心（JRC）2025年人口預測所作的計算，超過3.8億歐洲人正承受30°C以上高溫。

▼巴黎民眾在窗戶貼上鋁箔，以抵禦陽光曝曬。（圖／路透）



西班牙創下最熱6月紀錄，MoMo死亡率監測系統顯示，21至24日累計212起高溫相關死亡案例。義大利已有5人死於熱浪高溫，西西里島巴勒摩（Palermo）法院因空調故障，延遲所有非緊急聽證會至29日。

荷蘭發布史上首次高溫紅色警報，部分地區溫度預計攀升至40°C，國家氣象機構警告情況非常危險。英國25日也創下史上最熱6月紀錄，該國西南部氣溫飆至36.7°C。同日，倫敦救護車服務因「極端高溫」接獲的危及生命緊急呼叫數量創新高。

▼法國巴黎近郊弗勒里梅羅吉（Fleury-Merogis）一間私立醫院。（圖／路透）

法國北部加萊海峽省（Pas-de-Calais region）3人疑因高溫不治，巴黎地區24日記錄到破40°C高溫，近郊一名3歲男童被發現陳屍車內。

巴黎政府在截至24日的過去24小時內記錄到25起心臟驟停案例，而平常通常不到10起。全國急診室熱相關就診人數激增至平時的4倍，醫療量能瀕臨飽和臨界點，當局宣布從26日起禁止在公共場所飲酒及販售酒類，以紓緩醫院壓力。

與此同時，法國教師工會因「無法接受的工作條件」呼籲罷工。

▼巴黎艾菲爾鐵塔附近，民眾進入噴泉消暑。（圖／路透）

由於燠熱難耐，許多民眾湧向公園綠地或戲水消暑，但比利時布魯塞爾的民眾紛紛抱怨，在逼近40°C的高溫下，首都竟然如此缺乏公共游泳設施。

德國多地氣溫高達30°C，週末預計進一步攀升至40°C。多項戶外活動被取消，鐵路營運商德國鐵路（Deutsche Bahn）甚至呼籲旅客避免外出。

▼倫敦民眾外出時，使用衣物遮陽。（圖／路透）



聯合國氣候事務首席官員西蒂爾（Simon Stiell）直指，這一波熱浪因建築及基礎設施設計無法適應高溫環境而加劇，而且「處處留有氣候危機的指紋」，「只要人類繼續大量燃燒煤炭、石油與天然氣，極端高溫就會持續惡化」。

歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）副主任伯格斯（Samantha Burgess）說明，本次熱浪是因為北非上空形成的「熱穹頂」（heat dome）阻止較涼空氣流入導致，但儘管穹頂是自然現象，人為氣候變遷也正讓類似事件變得更加嚴峻。

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