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前進太空部署！日本通過修法　新改組「航空宇宙自衛隊」

▲▼日本航空自衛隊在愛知縣小牧基地一架C-130運輸機起飛前往吉布地，準備從蘇丹撤離日本公民。（圖／路透）

▲日本航空自衛隊在愛知縣小牧基地一架C-130運輸機起飛。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本參議院26日表決通過新版《防衛省設置法》等相關法案，其中最受矚目的是，航空自衛隊將在2026年度內正式改組為「航空宇宙自衛隊」，強化衛星發射、太空狀況掌握及監視能力。

航空自衛隊改組　納入太空任務

《共同社》報導，參議院全體會議26日通過這一系列相關法律。根據新版《防衛省設置法》，「航空宇宙自衛隊」將組建由空將擔任指揮官的宇宙領域專門部隊「宇宙作戰集團」，強化上述3大能力。

修法還有3大重點　全面強化防務

除了《防衛省設置法》外，這次也一併修訂《國家行政組織法》、《防衛省職員工資法》及《自衛隊法》。

首先，防衛副大臣職位最快今夏增加2人，目的在於分擔突發事態與大規模災害發生時的危機管理壓力，同時也能擴大與同盟國及友好國家的政務層級防務交流。

其次，針對自衛官招募困難的長期問題，新法將提高退役後發放的「年輕定年退職者補貼」金額，改善整體待遇以吸引人才。

最後，駐紮沖繩縣那霸的陸上自衛隊第15旅團也將升格為師團，進一步強化日本南西地區的防衛戰力。

相關法案4月28日已在眾議院通過，由於《憲法》規定法案送抵參院60天內若未表決即視同否決，因此日本朝野各黨在期限將至前達成共識，最終順利表決並完成立法程序。

 
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