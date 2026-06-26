女活埋24小時獲救！委內瑞拉百年強震235死　國際救援來了

▲委內瑞拉強震災情嚴重。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉24日雙強震造成235死、逾4000人受傷，多地建築倒塌淪為廢墟，國家進入緊急狀態。不過首都卡拉卡斯都會區查高區（Chacao）稍早傳出好消息，在大樓倒塌超過24小時之後，搜救人員成功從瓦礫堆救出一名女子。

半島電視台引述查高區市長杜克（Gustavo Duque）的說法指出，這名女子是從Don Pepe大樓救出，「我們的團隊持續部署，應對此次地震造成的所有緊急狀況」。

另據BBC，杜克25日在一棟損毀的建築外提到，至今已有11人遇難、23人獲救，救援人員正努力清除瓦礫，以便讓專業人員進入現場，「營救那些可能還活著的人」，正盡一切努力救人。

委內瑞拉表示，至少188名薩爾瓦多救援人員已抵達當地，投入救災工作；此前薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）宣布派遣3架飛機運送人員、設備及物資，援助物資總計達50噸。美國南方司令部則表示，將增加部署到委內瑞拉的美軍人員數量，支援救援工作。

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Arribaron a nuestro país 188 rescatistas provenientes de El Salvador, junto con insumos, para sumarse a las labores de búsqueda, rescate y atención de las familias afectadas por la tragedia de este… pic.twitter.com/au3c8IblIB — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) June 26, 2026

雙強震重創委內瑞拉首都卡拉卡斯與沿海城市拉瓜伊拉（La Guaira）等周邊地區，其中重災區拉瓜伊拉有多棟建築物被震垮，許多人受困。地震發生後，全國醫院湧入大量傷患，醫療系統承受前所未有壓力。

罹難者包括外國人

死亡人數目前已增至235人，包括外籍罹難者。巴西外交部證實，有2名巴西公民喪生，政府正向其家屬提供領事協助。義大利外交部表示，一名50多歲的男性在受災嚴重的拉瓜伊拉地區因建築物倒塌罹難，此人在卡拉卡斯出生，擁有義大利及委內瑞拉雙重國籍。中國駐卡拉卡斯大使館表示，有2名中國公民遇難。

根據美國地質調查局數據，這次是委內瑞拉百年來規模最大的地震；根據預測模型，死亡人數可能攀升至數千，甚至破萬。