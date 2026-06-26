千里馬速度！北韓在觀光區蓋火車站「竟只需一年」　金正恩嗨翻了

▲北韓最高領導人金正恩前往元山葛麻海岸觀光區，視察即將興建完工的大型火車站。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩前往元山葛麻海岸觀光區，視察新建完成的大型火車站，車站配備簡易餐廳、紀念品商店等設施，除了肯定鐵路車站在短短1年內完工，也要求全面檢討施工品質、完善建設法規，並提出改造全國火車站的構想。

南韓媒體分析，北韓持續完善鐵路、醫療等基礎設施，顯示正加快為重啟觀光做準備，未來可能擴大吸引來自俄羅斯、中國等外國旅客。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩24日前往元山葛麻海岸觀光區，視察新建的「葛麻觀光鐵道車站」，聽取工程進度與營運準備情況。他滿意地表示，「當初決定將車站興建在觀光區附近，感覺就像昨天才決定的事情，沒想到才短短1年，一座現代化鐵路車站便拔地而起」，對建設人員的努力給予肯定。

不過，金正恩也點出車站內部收尾工程仍有不足之處，要求進一步修訂建設法，建立施工單位在一定期間內須依法負責建築物維修與保養的制度，以確保工程品質。

金正恩指示，未來應以此次車站興建經驗為基礎，推動全國各道所在地火車站的現代化改造工程，先依照各地客運、貨運需求與區域功能完成科學規畫，再編列預算、進行審議，同時完善車輛設備配置與觀光列車營運機制。

《朝中社》公布的照片顯示，葛麻觀光鐵道車站採現代化設計，一樓設有簡易餐廳與紀念品商店，二樓則規畫便利商店等商業設施，以服務前往觀光區的旅客。

除了鐵路車站外，金正恩也視察新建的緊急醫療中心。該設施設有急救復甦室、手術室、病患觀察室與檢驗室等醫療空間。他同樣批評設施配置與設計存在缺失，強調應從技術規畫階段就建立完善制度，並要求設計、施工及營運單位落實三方協調機制，提高醫療設施的專業與實用性。

金正恩重申，將依照「地方發展20×10政策」，每年持續在20個市、郡興建現代化醫院，並要求從設計、審查、預算編列到施工等各項程序，都必須依照建設法規嚴格執行，加強政策監督。

據悉，元山葛麻海岸觀光區是北韓重點推動的大型濱海度假園區，於去年7月正式開放，可容納約2萬名旅客，是金正恩的重要建設政績。儘管目前僅有限度接待俄羅斯觀光客，但南韓《韓聯社》分析認為，北韓近期加速完善鐵路與醫療等核心基礎設施，顯示正在為未來全面恢復開放觀光、吸引中國旅客等外國遊客預作準備。