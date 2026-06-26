法國海軍垂降！　查扣俄國油輪畫面曝光

▲法國查扣一艘俄國油輪。（圖／翻攝自X@EmmanuelMacron，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

法國海軍25日扣押一艘據稱與俄羅斯「影子船隊」相關的油輪，根據總統馬克宏公布的9秒影片，可見全副武裝的法軍搭乘直升機進行突襲垂降。對此，俄羅斯駐法國大使館表示，此波扣押是海盜行為，從國際法角度來看，非法且不可接受。

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.



Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

油輪航向新加坡 遭法軍攔截

路透報導，這艘掛著喀麥隆國旗的Deliver油輪先前從俄羅斯主要出口港普里莫斯克（Primorsk）出發，在經過西西里島附近海域、準備經由蘇伊士運河航向新加坡時被攔截。根據初步掌握的消息，船員之中並無俄羅斯公民。

軍方消息人士稱，Deliver油輪雖然有懸掛喀麥隆國旗，但實際上幾週前已被正式從喀麥隆船籍登記冊上除名，這意味著該船實質上處於無國籍狀態，違反國際海事法。這也正是法國得以登船並扣押該油輪的法律依據。

針對這起事件，俄羅斯駐法國大使館宣稱，這次的扣押事件是海盜行為，從國際法角度來看，這是非法且不可接受的。

歐洲各國聯手圍堵

法軍的這波最新行動凸顯歐洲今年在執行制裁、打壓莫斯科主要收入來源方面的行動持續加強。法國總統馬克宏隨即表示，「我們絕不允許影子艦隊規避制裁，藉此資助俄羅斯的戰爭行動」。

今年以來，歐洲各國已在波羅的海、英吉利海峽及地中海等關鍵海運航線上加大扣押和檢查力度，這些航線均是俄羅斯石油出口至亞洲市場的重要通道。

自2026年以來，歐盟國家已查獲9艘疑似俄羅斯影子艦隊油輪。就在6月14日，英國也在英吉利海峽查獲一艘油輪。此前喀麥隆當局警告，該國旗幟遭到越來越多受制裁船隻及與俄羅斯影子船隊相關船隻的濫用，利用所有權模糊、船齡老舊的黑船輸出原油，規避監管。

雖然歐盟目前正積極磋商第21輪對俄制裁方案，然而莫斯科早已適應大多數制裁措施，持續向印度、中國出售數百萬桶石油，通常以折扣價進行交易。