23歲網美「遭男獄警全裸搜身」！遊杜拜砍殺男友被逮　恐槍決

▲喬治落網後，被逼在男獄警面前脫光衣服。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

在TikTok擁有10萬粉絲的23歲英國網美喬治（Brooke George），因涉嫌在杜拜持刀刺死26歲男友崔比（Bill Treeby），在機場被當地警方逮捕。一旦罪名成立，喬治恐將面臨槍決死刑。然而喬治透過家屬控訴，自己被強迫在男性獄警前脫光衣服搜身，而她是因為先遭死者多次攻擊，為了反擊才會失手殺人。

網戀飛杜拜度假變調！驚見被買「單程機票」

根據《太陽報》報導，喬治原本在英國知名百貨擔任店員，她在臉書上結識了26歲的崔比後，兩人隨即陷入熱戀，喬治也跟著男友飛往杜拜度假，第一次的旅行讓她大讚是「人生中最棒的時光」。然而，當她第二度前往杜拜找男友時，一切卻都變了樣。

喬治指控，男方控制慾越來越強，甚至對她進行言語與肢體暴力。她還發現，男友幫她訂的竟然是「單程機票」，顯然是不想讓她回英國。21日晚間，崔比在朱美拉村（Jumeirah Village）的一家酒吧喝得爛醉，在開車回公寓的路上便開始對喬治動手，回到住處後又繼續施暴。

拿回護照遭一拳重擊！她恐懼自衛拿菜刀反擊

遠在英國的家人當晚便接到喬治的求救電話，得知她被多次毆打。在英國朋友的協助下，喬治緊急訂了回國的機票，並硬著頭皮返回男友的公寓，試圖拿回自己的護照。

不料，當她哭著哀求男友歸還護照時，崔比竟狠狠一拳砸在她的臉上。喬治透露，當時她感覺自己隨時會被活活打死，在極度恐懼下，她隨手抓起手邊的廚房菜刀反擊，卻意外刺中男友要害，導致對方當場死亡。

喬治22日凌晨驚慌逃往杜拜機場企圖出境，隨即遭到接獲報案的警方攔截，當場被依謀殺罪逮捕。喬治的母親特雷莎（Thereza）心痛表示，事件發生後她與女兒視訊，女兒哭到不能自已，一隻眼睛已經嚴重紅腫、幾乎睜不開，「我這輩子沒看過女兒這麼害怕過，她當時只是拚了命想逃回英國老家。」

杜拜最惡監獄爆人權爭議！男警圍觀逼脫光、無律師逼做筆錄

喬治的家人透過非政府組織「拘留杜拜」（Detained in Dubai）發聲。「拘留杜拜」CEO斯特林（Radha Stirling）指出，喬治的家人透露，在沒有任何女警在場的情況下，喬治在監獄中被多名「男性警衛」強迫脫光衣服裸體搜身，讓她受到極大的羞辱與精神虐待。

不僅如此，由於語言障礙，喬治完全無法得知目前的法律程序進度，甚至在沒有律師在場、沒有翻譯的情況下，被杜拜當局強迫簽署、製造口供。

斯特林痛批，這是一起典型的「誘騙女網紅到杜拜進行剝削與暴力」的悲劇。國際組織早就紀錄多起類似案例，許多女性被奢華的生活承諾騙到杜拜，實則遭到人口販運與虐待。她呼籲杜拜當局應立刻允許喬治保釋，並將她視為「家暴受害者」而非單純的謀殺犯。目前英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）發言人已證實接獲通報，正在與當地政府聯絡，並為家屬提供緊急領事協助。

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