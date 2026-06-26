瓦礫堆下的奇蹟！委內瑞拉強震「10月男嬰幸運獲救」　婦女平安產子

▲委內瑞拉首都卡拉卡斯因強震導致多棟建築物倒塌，搜救人員展開救援工作。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

委內瑞拉於當地時間24日遭遇規模7.2與7.5雙強震，首都卡拉卡斯與沿海城市拉瓜伊拉淪為重災區，造成至少235人死亡、4萬人失蹤，逾百棟建築倒塌，救援陷入人力與物資短缺，美國與國際隊伍緊急馳援，同時廢墟中陸續傳出有男嬰獲救、產婦臨盆等生命奇蹟，鼓舞當地災民。

綜合《路透社》、《華盛頓郵報》，這起強震發生於委內瑞拉中北部外海，兩起強震規模達7.2與7.5，被形容為百年來最強地震之一。災情最嚴重的拉瓜伊拉（La Guaira）被列為「重災區」，大量建築倒塌，包括醫院、機場與公共設施皆受損，基礎設施幾近癱瘓，知名飯店更在一瞬間夷為平地。

聯合國指出，已有超過100棟建築倒塌，當地救援能量明顯不足。

▲搜救人員在委內瑞拉首都卡拉卡斯一棟倒塌建築物搜尋倖存者，目前至少4萬人失聯。（圖／達志影像／美聯社）

死亡與失聯數字方面，各方統計仍有落差。部分醫療單位指死亡數已達約164人，也有官員稱遺體接收數上升至235人，且仍持續增加。同時有報告指出，失聯人數可能高達數萬人，甚至有追蹤網站統計超過4萬人未被尋獲。大量民眾透過社群平台與網站尋親，醫院則因傷患湧入而超載。

災後社會秩序亦出現混亂。根據《路透社》，因停電與供水中斷，部分地區爆發搶劫事件，商店遭破壞、民生物資被掠奪，委內瑞拉政府已宣布宵禁，並動員軍警維持秩序。同時，委國政府與私營機構合作，緊急調派重型機具投入救援，但部分居民反映救援抵達速度緩慢。

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國際救援也迅速介入。美國已派出來自維吉尼亞州與洛杉磯的搜救隊，並動用軍方資源支援機場運作與後勤；聯合國則協調多國救援團隊投入「大規模人道行動」。此外，星鏈（Starlink）也宣布在災區提供免費通訊支援，以協助恢復聯繫。

在災難陰影下，廢墟中陸續傳出令人動容的生還故事。社群平台X流傳影片顯示，有婦女在瓦礫堆中產子，也有父親在廢墟堆中呼喊尋找嬰兒，最終「嬰兒爬出瓦礫」獲救，被形容為奇蹟瞬間。搜救人員更在拉瓜伊拉一處倒塌的8層樓建築，在歷經超過10小時開挖，成功救出一名10個月大男嬰，為災區帶來短暫希望。