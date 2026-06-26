年繳5.2億元！　查爾斯國王公開「天價稅單」創先例

▲英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）打破數百年傳統，主動公開個人稅單，透露在2024至2025年度共繳納高達1290萬英鎊（約新台幣5.2億元）的稅款。這項史無前例的舉動，不僅讓他成為英國史上首位公開稅單的君主，更直接擠進全英國前100大納稅人行列。

年度報告指出，威爾斯親王威廉王子（Prince William）也同步申報了同期稅款，共繳納776萬英鎊（約新台幣3.1億元）。父子兩人自2022年身分轉換以來，繳納稅金總計已超過5000萬英鎊（約新台幣20億元）。

化被動為主動 白金漢宮盼提高財務透明度

根據BBC報導，過去查爾斯與威廉自願繳納多少稅款一直被視為隱私，但王室辦公室強調，公開稅單是兩人的「個人決定」，旨在「鼓勵大眾更了解我們的責任歸屬」。

歷史學家懷特洛克（Anna Whitelock）分析，此舉是直接回應大眾要求王室提高財務問責制的呼聲，「這是王室試圖化被動為主動的嘗試，主動展現他們有在回應民意。」

國王與親王收入來源曝光

查爾斯三世是依照英國最高稅率繳稅，核心收入來自「蘭開斯特公國」（Duchy of Lancaster），這個專屬君主的資產組合在2025至2026年度帶來了2520萬英鎊（約新台幣10億元）收入；其他須繳稅的收入還包含個人投資及私人莊園收益。

▲英國王室。（圖／路透）



威廉王子的收入則來自價值10億英鎊（約新台幣400億元）的「康瓦爾公國」（Duchy of Cornwall）。私人秘書強調，威廉王子在扣除公務開銷後，針對淨盈餘以最高稅率繳稅，且皆經過獨立審計。

此外，威廉王子也宣布，未來將不再從廢棄的達特穆爾監獄（Dartmoor Prison）每年150萬英鎊（約新台幣6000萬元）租金中獲取個人利益，全數轉為支持監獄附近的偏鄉社區普林斯敦。

王室開銷全公開 海外出訪、交通費成焦點

年度帳目也揭露了各項開支細節。最昂貴的海外行程為威廉王子今年2月出訪沙烏地阿拉伯3天，花費逾13萬英鎊（約新台幣520萬元）；國王夫婦4月訪義大利4天的交通費則約為12.6萬英鎊（約新台幣504萬元）。

此外，國王6月搭乘皇家火車前往蘭卡斯特的單趟行程花費逾4.8萬英鎊（約新台幣192萬元），為節省公帑，該火車預計2027年退役。過去一年內，王室成員共搭乘177次直升機，總花費約73.3萬英鎊（約新台幣2932萬元）。

▲英國白金漢宮。（圖／路透）



維多利亞女王以來首例 國王夫婦拒搬入白金漢宮

報告也證實，查爾斯三世與卡蜜拉王后將繼續住在2005年以來的住所克拉倫斯宮（Clarence House），不搬進白金漢宮。這是自維多利亞女王以來，首次有君主選擇不住在白金漢宮。官員表示，此舉是為了讓大眾有更多機會參觀翻修後的白金漢宮，進而增加門票收入。

不過，前自民黨官員貝克（Norman Baker）批評，既然國王不住白金漢宮，就應全年對外開放，且門票收入應直接上繳財政部。他痛批，「如果查爾斯與威廉一直談論精簡王室，我們要看到的是成本縮水，而不只有陽台上的人變少而已。」

另外，作為「君主撥款」計算基準的皇家財產局（Crown Estate）財報顯示，因離岸風電帶來的業績紅利消退，截至今年3月，營業利潤已從去年的14億英鎊（約新台幣560億元）下滑至12億英鎊（約新台幣480億元）。