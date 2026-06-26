　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

年繳5.2億元！　查爾斯國王公開「天價稅單」創先例

▲▼英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）打破數百年傳統，主動公開個人稅單，透露在2024至2025年度共繳納高達1290萬英鎊（約新台幣5.2億元）的稅款。這項史無前例的舉動，不僅讓他成為英國史上首位公開稅單的君主，更直接擠進全英國前100大納稅人行列。

年度報告指出，威爾斯親王威廉王子（Prince William）也同步申報了同期稅款，共繳納776萬英鎊（約新台幣3.1億元）。父子兩人自2022年身分轉換以來，繳納稅金總計已超過5000萬英鎊（約新台幣20億元）。

化被動為主動　白金漢宮盼提高財務透明度

根據BBC報導，過去查爾斯與威廉自願繳納多少稅款一直被視為隱私，但王室辦公室強調，公開稅單是兩人的「個人決定」，旨在「鼓勵大眾更了解我們的責任歸屬」。

歷史學家懷特洛克（Anna Whitelock）分析，此舉是直接回應大眾要求王室提高財務問責制的呼聲，「這是王室試圖化被動為主動的嘗試，主動展現他們有在回應民意。」

國王與親王收入來源曝光

查爾斯三世是依照英國最高稅率繳稅，核心收入來自「蘭開斯特公國」（Duchy of Lancaster），這個專屬君主的資產組合在2025至2026年度帶來了2520萬英鎊（約新台幣10億元）收入；其他須繳稅的收入還包含個人投資及私人莊園收益。

▲▼英國王室。（圖／路透）

▲英國王室。（圖／路透）

威廉王子的收入則來自價值10億英鎊（約新台幣400億元）的「康瓦爾公國」（Duchy of Cornwall）。私人秘書強調，威廉王子在扣除公務開銷後，針對淨盈餘以最高稅率繳稅，且皆經過獨立審計。

此外，威廉王子也宣布，未來將不再從廢棄的達特穆爾監獄（Dartmoor Prison）每年150萬英鎊（約新台幣6000萬元）租金中獲取個人利益，全數轉為支持監獄附近的偏鄉社區普林斯敦。

王室開銷全公開　海外出訪、交通費成焦點

年度帳目也揭露了各項開支細節。最昂貴的海外行程為威廉王子今年2月出訪沙烏地阿拉伯3天，花費逾13萬英鎊（約新台幣520萬元）；國王夫婦4月訪義大利4天的交通費則約為12.6萬英鎊（約新台幣504萬元）。

此外，國王6月搭乘皇家火車前往蘭卡斯特的單趟行程花費逾4.8萬英鎊（約新台幣192萬元），為節省公帑，該火車預計2027年退役。過去一年內，王室成員共搭乘177次直升機，總花費約73.3萬英鎊（約新台幣2932萬元）。

▲▼英國白金漢宮。（圖／路透）

▲英國白金漢宮。（圖／路透）

維多利亞女王以來首例　國王夫婦拒搬入白金漢宮

報告也證實，查爾斯三世與卡蜜拉王后將繼續住在2005年以來的住所克拉倫斯宮（Clarence House），不搬進白金漢宮。這是自維多利亞女王以來，首次有君主選擇不住在白金漢宮。官員表示，此舉是為了讓大眾有更多機會參觀翻修後的白金漢宮，進而增加門票收入。

不過，前自民黨官員貝克（Norman Baker）批評，既然國王不住白金漢宮，就應全年對外開放，且門票收入應直接上繳財政部。他痛批，「如果查爾斯與威廉一直談論精簡王室，我們要看到的是成本縮水，而不只有陽台上的人變少而已。」

另外，作為「君主撥款」計算基準的皇家財產局（Crown Estate）財報顯示，因離岸風電帶來的業績紅利消退，截至今年3月，營業利潤已從去年的14億英鎊（約新台幣560億元）下滑至12億英鎊（約新台幣480億元）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
356 1 5740 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新局勢慘烈！韓國徹底慌了　晉級順序落第6
學生校門口險被沖走！驚險畫面曝
5縣市停班課！　最新資訊一次看
家樂福新名字猜不停！「萬家福」突現身　5個登記候選名稱一次看
快訊／認錯了！新竹縣宣布停班停課
快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感
快訊／新竹市宣布停班課　巨城今仍正常營業
確定了！新光三越台南中山店宣布熄燈
新竹「光復路變光復溪」畫面曝！在地人崩潰：上班還要先溯溪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前進太空部署！日本通過修法　新改組「航空宇宙自衛隊」

快訊／成田機場緊急關閉「2條跑道」！　千葉5.8地震

快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感

末日景象！樓塌瞬間粉塵炸天　他狂鑽廢墟救人「苦喚不回愛妻」

院子挖出2腐屍！日本島根恐怖「父兄滅門案」　40多歲弟被逮

年繳5.2億元！　查爾斯國王公開「天價稅單」創先例

停屍間爆滿！委國強震「醫療量能癱瘓」　截肢患者、兒童獨自送醫

法國海軍垂降！　查扣俄國油輪畫面曝光

瓦礫堆下的奇蹟！委內瑞拉強震「10月男嬰幸運獲救」　婦女平安產子

借鏡台灣！韓媒：半導體榮景大旺　更要預防「荷蘭病」

韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議

高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

日本東北強震災情傳出！　「多人受困電梯」高市早苗坐鎮

劇烈雨彈暴襲屏東！「水淹機車」慘況曝　上班民眾哀號

雨彈狂炸高雄！楠梓慘變「游泳池」　網見預報340mm傻眼求放假

水也有學問！7種酸鹼值各有用途？「神級整水器」1鍵搞定不怕腦袋打結

委內瑞拉強震重創！ 　總統宣布：至少32死700傷

前進太空部署！日本通過修法　新改組「航空宇宙自衛隊」

快訊／成田機場緊急關閉「2條跑道」！　千葉5.8地震

快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感

末日景象！樓塌瞬間粉塵炸天　他狂鑽廢墟救人「苦喚不回愛妻」

院子挖出2腐屍！日本島根恐怖「父兄滅門案」　40多歲弟被逮

年繳5.2億元！　查爾斯國王公開「天價稅單」創先例

停屍間爆滿！委國強震「醫療量能癱瘓」　截肢患者、兒童獨自送醫

法國海軍垂降！　查扣俄國油輪畫面曝光

瓦礫堆下的奇蹟！委內瑞拉強震「10月男嬰幸運獲救」　婦女平安產子

借鏡台灣！韓媒：半導體榮景大旺　更要預防「荷蘭病」

高雄深夜逆轉全市停班課！陳其邁曝決策關鍵　網讚翻最帥男人

超商周末優惠來了！全家咖啡「買6送6」、7-11哈根達斯買6送7

Mr.Wish聯名小小兵推5款周邊　吊飾盲盒、吸管杯搶先預購

投資新手求明牌！財經教授「只推2檔ETF」　一票內行點頭：聽話買

傅子純告別式日期公開！　家屬發聲懇求：盼平靜送最後一程

全台7座「地下宮殿」總盤點！2處美如秘境　北市中山區地底藏遺珠

休季再打一劑強心針！台鋼天鷹成功留下「台灣隊長」陳建禎

慘烈！巴拉圭踢平搶4積分　韓國晉級順序落第6恐「遭強權超車」

Notion Mail宣告退場！上線僅17個月將於9月正式停運

新竹光復路變光復溪！學生涉水上課校門口險被沖走　驚險畫面曝　

【淡水還是淡水河？】公車門一開畫面太驚人！網：開門直接漂漂河欸...

國際熱門新聞

女網紅穿運動裝搭機被拒　空服員批像裸體

國家警報「外星人來了」　官方：駭客入侵

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

23歲女網紅遊杜拜　菜刀刺死男伴「恐被槍決」

蘋果漲價拉黑美股　台積電ADR跌1.23％

衛星照曝光！　委內瑞拉強震235死

委內瑞拉估10萬人罹難　震垮多棟首都大樓

美最高法院挺川普　允許終止外籍人士臨時保護

即／日本千葉5.8地震！　關東明顯搖晃

她慶祝尼克奪冠尖叫　警上門開2槍殺狗

黃仁勳沒訪日本　矢板明夫：台灣要珍惜

23歲網美遊杜拜「遭男獄警全裸搜身」！

全裸「火燒陰毛」6人圍毆　主嫌重判30年刑

美馳援48億委內瑞拉　雙強震188死超過千傷

更多熱門

相關新聞

台積電穩坐繳稅王　給國庫2000億

台積電穩坐繳稅王　給國庫2000億

5月報稅季告一段落，財政部最新統計顯示，全國營利事業所得稅自繳稅額突破7079億元、年增逾兩成。其中，「護國神山」台積電推估繳納營所稅接近2000億元，持續蟬聯「繳稅王」，不僅穩坐全台企業繳稅冠軍，更是推升整體稅收的重要來源；鴻海、廣達則分居亞、季軍，繳稅200、100億元。

黛妃35年前親筆信曝光

黛妃35年前親筆信曝光

凱特1飲料曝私房補水祕方　營養師回應

凱特1飲料曝私房補水祕方　營養師回應

被台灣女孩問倒！　威廉王子認「不懂月經」

被台灣女孩問倒！　威廉王子認「不懂月經」

夫妻合併報稅多繳1倍！她嘆：根本懲罰已婚

夫妻合併報稅多繳1倍！她嘆：根本懲罰已婚

關鍵字：

英國王室查爾斯國王威廉王子繳稅

讀者迴響

熱門新聞

高雄、台南凌晨宣布停班課　全台停班課一次看

即／國家警報響！大雷雨炸3縣市　緊急停班課

豪雨做大水！　桃園「地下宮殿」翻紅

葛斯齊爆已娶大陸富婆！　15年台灣女友不知情

高雄中正高中校長廁所身亡！同仁：傳LINE未回

台南市府凌晨宣布　26日全市停班停課

妙齡女「2人1狗」被關籠遊街示眾　紙牌3字引注目

「疑心病最重」星座Top 3

「藍白拖晃動」成鐵證！高雄監獄土皇帝性侵受刑人　他崩潰暴瘦

快訊／郭明鑑請辭！　國泰金發聲明表達感謝

停班停課最新資訊一次看！

即／美股震盪那指翻黑！台指期夜盤慘崩逾千點

即／高雄女清排水溝遭沖走　尋獲已死亡

脖子狂冒醜肉芽！醫第一反應「有測血糖嗎」　3異狀別拖了

超大豪雨狂炸南台灣　放晴時間點出爐

更多

最夯影音

更多
韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議

韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議
高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面