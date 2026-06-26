借鏡台灣！韓媒：半導體榮景大旺　更要預防「荷蘭病」

▲台積電晶圓第18廠位在台南南部科學園區。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

韓媒《中央日報》一篇社論指出，韓國正因半導體超級景氣循環（Super Cycle）迎來建國以來最大財富浪潮，卻也浮現「荷蘭病」的經濟隱憂。內文分別以台灣與挪威為例，呼籲政府與企業審慎思考如何運用這筆巨大紅利。

經濟學經典案例 荷蘭病是什麼？

「荷蘭病」（Dutch Disease）是一個經濟學專有名詞，指因出口自然資源導致貨幣匯率上升，因而工業出口減少、國內製造業衰退的現象。

1959年，荷蘭在北海發現大型天然氣田後，一夕坐擁鉅額財富。大量外匯收入推升本國貨幣匯率，卻也削弱了汽車、造船、機械等傳統製造業的競爭力。政府不斷擴大福利政策，與市場氾濫資金相互作用，形成通膨與薪資上漲的惡性循環，進一步導致大規模失業與經濟負成長，最終耗費20年才擺脫陰霾。

▼荷蘭病成為經濟學專有名詞。圖為阿姆斯特丹街景。（圖／路透）



投資未來才明智 以挪威為例

不過，並非所有暴富國家都會罹患「荷蘭病」。

大約10年後，挪威也發現了大型油田，要求增加社會福利、提高薪資、擴大支出的呼聲此起彼落。面對「為何政府把賣石油的錢握在手裡不用」的質疑，時任總理布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland）回應，「如果把賣石油賺來的錢全部釋放到市場，物價將暴漲，你們的薪水很快就會變成一張廢紙，而我們也將無法逃過荷蘭病。」

布倫特蘭政府透過強制仲裁平息罷工，1988年立法設定薪資調漲上限，承諾保障就業並逐步擴大福利，1990年成立挪威主權財富基金（Norwegian Sovereign Wealth Fund），將石油收益用於投資海外資產，並規定每年可動用於政府預算的收益上限，防止過多現金流入市場，如今該國人均GDP正朝8萬美元邁進。

▼該篇社論借鏡台灣，警惕經濟榮景的隱憂。圖為台北街頭。（圖／達志影像／美聯社）



荷蘭病前兆浮現 以台灣為例

時間快轉到現在，南韓已開始浮現半導體榮景引發的「荷蘭病」前兆，包括出口、物價、利率「三高齊發」，薪資分配嚴重失衡，非半導體產業競爭力下滑。雖然韓國綜合股價指數（KOSPI）站上9000點左右，市場卻呈現「上漲股票100檔、下跌股票800檔」的資本市場兩極化。

該篇社論主張，擔心南韓重蹈覆轍的看法絕非杞人憂天，「與南韓同樣因半導體產業大獲成功的台灣，就是一個現成例子。」

去年台灣經濟成長率高達8.7%，但民間消費僅增加1.3%，內需疲軟。經濟成長紅利過度集中、貧富差距擴大、物價與房價高漲等現象，都與南韓十分相似。英國《經濟學人》2025年11月一篇報導甚至直指台灣已罹患「荷蘭病」，並將其命名為「福爾摩沙流感」（Formosa Flu）。

審慎運用巨大資金 以免出現韓國病

該篇社論呼籲，南韓政府應將半導體榮景帶來的巨大稅收用於投資未來，而非擴大財政支出，或透過各項福利政策分配給選民，企業也必須開始布局下一個成長引擎。

「超級景氣循環終究會結束，而且週期並沒有想像中那麼長」，如果錯失眼前這段黃金時期，將來經濟學教科書上，或許真的會出現一個新名詞「韓國病」（Korea Disease）。