　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

借鏡台灣！韓媒：半導體榮景大旺　更要預防「荷蘭病」

台積電18廠,台積電晶圓第18廠,台積電南科18廠▲▼台積電晶圓第18廠位在台南南部科學園區。（圖／路透）

▲台積電晶圓第18廠位在台南南部科學園區。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

韓媒《中央日報》一篇社論指出，韓國正因半導體超級景氣循環（Super Cycle）迎來建國以來最大財富浪潮，卻也浮現「荷蘭病」的經濟隱憂。內文分別以台灣與挪威為例，呼籲政府與企業審慎思考如何運用這筆巨大紅利。

經濟學經典案例　荷蘭病是什麼？

「荷蘭病」（Dutch Disease）是一個經濟學專有名詞，指因出口自然資源導致貨幣匯率上升，因而工業出口減少、國內製造業衰退的現象。

1959年，荷蘭在北海發現大型天然氣田後，一夕坐擁鉅額財富。大量外匯收入推升本國貨幣匯率，卻也削弱了汽車、造船、機械等傳統製造業的競爭力。政府不斷擴大福利政策，與市場氾濫資金相互作用，形成通膨與薪資上漲的惡性循環，進一步導致大規模失業與經濟負成長，最終耗費20年才擺脫陰霾。

▼荷蘭病成為經濟學專有名詞。圖為阿姆斯特丹街景。（圖／路透）

▲▼ 荷蘭,荷蘭街景,腳踏車,橋,自行車,阿姆斯特丹。（圖／路透社）

投資未來才明智　以挪威為例

不過，並非所有暴富國家都會罹患「荷蘭病」。

大約10年後，挪威也發現了大型油田，要求增加社會福利、提高薪資、擴大支出的呼聲此起彼落。面對「為何政府把賣石油的錢握在手裡不用」的質疑，時任總理布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland）回應，「如果把賣石油賺來的錢全部釋放到市場，物價將暴漲，你們的薪水很快就會變成一張廢紙，而我們也將無法逃過荷蘭病。」

布倫特蘭政府透過強制仲裁平息罷工，1988年立法設定薪資調漲上限，承諾保障就業並逐步擴大福利，1990年成立挪威主權財富基金（Norwegian Sovereign Wealth Fund），將石油收益用於投資海外資產，並規定每年可動用於政府預算的收益上限，防止過多現金流入市場，如今該國人均GDP正朝8萬美元邁進。

▼該篇社論借鏡台灣，警惕經濟榮景的隱憂。圖為台北街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼台灣街景，台灣街頭，台北街景，台北街頭。（圖／達志影像／美聯社）

荷蘭病前兆浮現　以台灣為例

時間快轉到現在，南韓已開始浮現半導體榮景引發的「荷蘭病」前兆，包括出口、物價、利率「三高齊發」，薪資分配嚴重失衡，非半導體產業競爭力下滑。雖然韓國綜合股價指數（KOSPI）站上9000點左右，市場卻呈現「上漲股票100檔、下跌股票800檔」的資本市場兩極化。

該篇社論主張，擔心南韓重蹈覆轍的看法絕非杞人憂天，「與南韓同樣因半導體產業大獲成功的台灣，就是一個現成例子。」

去年台灣經濟成長率高達8.7%，但民間消費僅增加1.3%，內需疲軟。經濟成長紅利過度集中、貧富差距擴大、物價與房價高漲等現象，都與南韓十分相似。英國《經濟學人》2025年11月一篇報導甚至直指台灣已罹患「荷蘭病」，並將其命名為「福爾摩沙流感」（Formosa Flu）。

審慎運用巨大資金　以免出現韓國病

該篇社論呼籲，南韓政府應將半導體榮景帶來的巨大稅收用於投資未來，而非擴大財政支出，或透過各項福利政策分配給選民，企業也必須開始布局下一個成長引擎。

「超級景氣循環終究會結束，而且週期並沒有想像中那麼長」，如果錯失眼前這段黃金時期，將來經濟學教科書上，或許真的會出現一個新名詞「韓國病」（Korea Disease）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
356 1 5740 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新局勢慘烈！韓國徹底慌了　晉級順序落第6
學生校門口險被沖走！驚險畫面曝
5縣市停班課！　最新資訊一次看
家樂福新名字猜不停！「萬家福」突現身　5個登記候選名稱一次看
快訊／認錯了！新竹縣宣布停班停課
快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感
快訊／新竹市宣布停班課　巨城今仍正常營業
確定了！新光三越台南中山店宣布熄燈
新竹「光復路變光復溪」畫面曝！在地人崩潰：上班還要先溯溪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前進太空部署！日本通過修法　新改組「航空宇宙自衛隊」

快訊／成田機場緊急關閉「2條跑道」！　千葉5.8地震

快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感

末日景象！樓塌瞬間粉塵炸天　他狂鑽廢墟救人「苦喚不回愛妻」

院子挖出2腐屍！日本島根恐怖「父兄滅門案」　40多歲弟被逮

年繳5.2億元！　查爾斯國王公開「天價稅單」創先例

停屍間爆滿！委國強震「醫療量能癱瘓」　截肢患者、兒童獨自送醫

法國海軍垂降！　查扣俄國油輪畫面曝光

瓦礫堆下的奇蹟！委內瑞拉強震「10月男嬰幸運獲救」　婦女平安產子

借鏡台灣！韓媒：半導體榮景大旺　更要預防「荷蘭病」

韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議

高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

日本東北強震災情傳出！　「多人受困電梯」高市早苗坐鎮

劇烈雨彈暴襲屏東！「水淹機車」慘況曝　上班民眾哀號

雨彈狂炸高雄！楠梓慘變「游泳池」　網見預報340mm傻眼求放假

水也有學問！7種酸鹼值各有用途？「神級整水器」1鍵搞定不怕腦袋打結

委內瑞拉強震重創！ 　總統宣布：至少32死700傷

前進太空部署！日本通過修法　新改組「航空宇宙自衛隊」

快訊／成田機場緊急關閉「2條跑道」！　千葉5.8地震

快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感

末日景象！樓塌瞬間粉塵炸天　他狂鑽廢墟救人「苦喚不回愛妻」

院子挖出2腐屍！日本島根恐怖「父兄滅門案」　40多歲弟被逮

年繳5.2億元！　查爾斯國王公開「天價稅單」創先例

停屍間爆滿！委國強震「醫療量能癱瘓」　截肢患者、兒童獨自送醫

法國海軍垂降！　查扣俄國油輪畫面曝光

瓦礫堆下的奇蹟！委內瑞拉強震「10月男嬰幸運獲救」　婦女平安產子

借鏡台灣！韓媒：半導體榮景大旺　更要預防「荷蘭病」

Mr.Wish聯名小小兵推5款周邊　吊飾盲盒、吸管杯搶先預購

投資新手求明牌！財經教授「只推2檔ETF」　一票內行點頭：聽話買

傅子純告別式日期公開！　家屬發聲懇求：盼平靜送最後一程

全台7座「地下宮殿」總盤點！2處美如秘境　北市中山區地底藏遺珠

休季再打一劑強心針！台鋼天鷹成功留下「台灣隊長」陳建禎

慘烈！巴拉圭踢平搶4積分　韓國晉級順序落第6恐「遭強權超車」

Notion Mail宣告退場！上線僅17個月將於9月正式停運

新竹光復路變光復溪！學生涉水上課校門口險被沖走　驚險畫面曝　

藍營卡救災預算嗆中央應「移緩濟急」　綠：敢做不敢當非負責任在野黨

豐沛雨量灌注！石門水庫蓄水率99.8%　阿姆坪防淤隧道第6次啟動

【驚人畫面】北部暴雨狂炸！　康寧大學樓梯變瀑布

國際熱門新聞

女網紅穿運動裝搭機被拒　空服員批像裸體

國家警報「外星人來了」　官方：駭客入侵

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

23歲女網紅遊杜拜　菜刀刺死男伴「恐被槍決」

蘋果漲價拉黑美股　台積電ADR跌1.23％

衛星照曝光！　委內瑞拉強震235死

委內瑞拉估10萬人罹難　震垮多棟首都大樓

美最高法院挺川普　允許終止外籍人士臨時保護

即／日本千葉5.8地震！　關東明顯搖晃

她慶祝尼克奪冠尖叫　警上門開2槍殺狗

黃仁勳沒訪日本　矢板明夫：台灣要珍惜

23歲網美遊杜拜「遭男獄警全裸搜身」！

全裸「火燒陰毛」6人圍毆　主嫌重判30年刑

美馳援48億委內瑞拉　雙強震188死超過千傷

更多熱門

相關新聞

關鍵兩戰！「雙殺」韓國晉級之路

關鍵兩戰！「雙殺」韓國晉級之路

美加墨世界盃小組賽上演戲劇性發展！厄瓜多以2比1爆冷逆轉強權德國；日本則與瑞典以1比1握手言和。這兩場比賽的結果，讓韓國隊成為最大苦主，眼看著對手積分紛紛超車，晉級32強淘汰賽的機率大幅暴跌。

大韓威信掃地！中日媒諷韓淪中國隊

大韓威信掃地！中日媒諷韓淪中國隊

美東亞助卿：對台軍售不取決於美中談判

美東亞助卿：對台軍售不取決於美中談判

台出席矽盛世峰會　美國務院：推動AI革命要角

台出席矽盛世峰會　美國務院：推動AI革命要角

黃仁勳沒訪日本　矢板明夫：台灣要珍惜

黃仁勳沒訪日本　矢板明夫：台灣要珍惜

關鍵字：

韓國經濟荷蘭病半導體台灣挪威

讀者迴響

熱門新聞

高雄、台南凌晨宣布停班課　全台停班課一次看

即／國家警報響！大雷雨炸3縣市　緊急停班課

豪雨做大水！　桃園「地下宮殿」翻紅

葛斯齊爆已娶大陸富婆！　15年台灣女友不知情

高雄中正高中校長廁所身亡！同仁：傳LINE未回

台南市府凌晨宣布　26日全市停班停課

妙齡女「2人1狗」被關籠遊街示眾　紙牌3字引注目

「疑心病最重」星座Top 3

「藍白拖晃動」成鐵證！高雄監獄土皇帝性侵受刑人　他崩潰暴瘦

快訊／郭明鑑請辭！　國泰金發聲明表達感謝

停班停課最新資訊一次看！

即／美股震盪那指翻黑！台指期夜盤慘崩逾千點

即／高雄女清排水溝遭沖走　尋獲已死亡

脖子狂冒醜肉芽！醫第一反應「有測血糖嗎」　3異狀別拖了

超大豪雨狂炸南台灣　放晴時間點出爐

更多

最夯影音

更多
韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議

韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議
高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面