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停屍間爆滿！委國強震「醫療量能癱瘓」　截肢患者、兒童獨自送醫

▲▼委內瑞拉沿海城市卡蒂亞拉馬爾，當地醫院因強震受損，病人躺在醫院外。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉沿海城市卡蒂亞拉馬爾，當地醫院因強震受損，病人躺在醫院外。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

委內瑞拉於當地時間24日接連發生規模7.2與7.5強震，造成全國至少235人死亡、逾1500人受傷，還有4萬人下落不明，多地建築倒塌淪為廢墟，醫療體系與收治量能瞬間崩潰。災區醫院不僅擠滿傷患，甚至出現兒童在無親屬陪同下被送醫救治的情況，凸顯災後救援與醫療量能嚴重不足的危機。

根據《法新社》、《天空新聞》，這起連環強震重創委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）與沿海城市拉瓜伊拉（La Guaira）等周邊地區，其中重災區拉瓜伊拉有多棟建築物被震垮，大量民眾慘遭活埋。地震發生後，全國醫院湧入大量傷患，醫療系統承受前所未有壓力。

位於首都卡拉卡斯的何塞馬里亞巴爾加斯醫院（Jose Maria Vargas Hospital），醫療量能已達極限，院內擠滿傷患，部分災民甚至被安排在戶外接受初步治療，院方還出動警方限制人員進出，以維持基本秩序。

▲▼委內瑞拉胡安何塞莫拉市的首府莫龍，醫護人員抬著一名傷者。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉胡安何塞莫拉市的首府莫龍，醫護人員抬著一名傷者。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，醫療資源仍嚴重不足！一名在場婦人向媒體表示：「這是一場悲劇。」她的外甥在地震中遭壓傷後雙腿被截肢，而另一名年僅6歲的親人則不幸罹難。

醫療人員指出，當地醫院早已被傷患塞爆，許多患者在抵達時已傷勢嚴重，甚至無法立即獲得完善照護。一名拒絕具名的醫師透露，部分傷者是由救難人員直接從瓦礫堆中救出後，立即送往醫院，「他們被拉出來後就直接由救護車送醫」，但由於收治量能有限，不少人只能在混亂中等待治療。

另一方面，兒童傷患與失去家屬的情況同樣嚴峻。在東卡拉卡斯的多明戈•盧西亞尼醫院（Domingo Luciani Hospital），醫護人員正緊急照護大量未成年傷者，部分孩童因父母或親屬失聯而獨自接受治療。院內牆上張貼著收治名單，22個名字屬於4至19歲的兒童與青少年，家屬則焦急地在外守候。

▲▼委內瑞拉沿海城市拉瓜伊拉位於震央附近，強震過後，民眾在野戰醫院接受治療並休息。（圖／路透）

▲委內瑞拉沿海城市拉瓜伊拉位於震央附近，強震過後，民眾在野戰醫院接受治療並休息。（圖／路透）

一名13歲少女在地震中倖存，但母親與叔叔皆不幸罹難，她獨自被送往醫院接受治療。醫護人員表示，許多孩童是在救援過程中被迅速送出災區，「他們幾乎都是獨自抵達醫院」，因為災區醫療早已不堪負荷。

災後搜救活動仍在持續，許多家屬在醫院外翻閱傷者與死者名單，並透過社群平台尋找失聯親人。有民眾焦急表示，自己跑遍多家醫院卻仍未找到失蹤家屬。另有醫護人員透露，太平間已經爆滿，顯示死亡人數仍可能進一步攀升。

目前委內瑞拉全國已出現超過130次餘震，餘震甚至波及鄰國哥倫比亞，災情仍在持續擴大，救援與醫療壓力短期內難以緩解。

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