夜店裝闊「點73萬香檳」狂歡7小時！　日20歲男擺爛：全身只剩39元

▲日本一名20歲男子到酒店狂歡消費上百萬日圓，離開時卻繳不出費用。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名20歲男子跑到石川縣金澤市一間知名的夜總會消費，在短短7個小時內，狂點高級香檳與龍舌蘭，總消費金額高達365萬日圓（約新台幣73萬元）。不料結帳時，他卻直接兩手一攤，表示沒錢支付，全身上下只有197日圓（約新台幣39元），氣得店家當場報警，而這名裝闊男子也隨即被依詐欺罪嫌逮捕。

根據《北陸放送》報導，日本警方調查指出，這名住所與職業均不詳的20歲男子23日晚間8時30分左右，獨自前往金澤市「片町地區」的一家高級香檳酒吧夜總會消費。

他進店後舉止大方，闊氣要求服務生點了高級香檳以及龍舌蘭，狂歡暢飲直到隔天凌晨3時。不料，當店員將高達365萬日圓（約新台幣73萬元）的帳單遞到他面前時，男子卻開始裝傻，完全拿不出錢來。

店家驚覺遭吃霸王餐，立刻報警處理。警方趕往現場時，男子仍留在店內，而他全身上下竟只有197日圓（約新台幣39元）現金，隨即被依詐欺罪嫌緊急逮捕。

面對警方偵訊，男子坦承，「對於這次的詐欺行為，我沒有任何想要辯解的。」警方目前仍在調查其作案動機以及是否曾在其他地方使用過相同手法犯案。