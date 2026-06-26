北韓火力再升級！金正恩視察「新型放射砲」試射　可打擊南韓首爾

▲北韓最高領導人金正恩25日視察新型放射砲與戰術導彈飛彈試射。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

昨（25）日為「6.25韓戰」76周年紀念日，豈料北韓（朝鮮）最高領導人金正恩卻選擇於這一天，視察針對南韓首都圈攻擊所設計的新型放射砲（多管火箭砲）與戰術彈道飛彈試射。北韓官媒宣稱，此次試驗聚焦火力體系現代化與提升精準打擊能力，強調相關武器可對南韓關鍵設施造成致命破壞。

根據北韓官媒《朝中社》今（26）日報導，金正恩25日依照「國防發展5年目標」相關軍備現代化計畫，前往由國防科學研究機構所主辦的射擊訓練進行視察，試射內容包括「更新型240毫米24管式放射砲系統」以及「戰術彈道飛彈特種任務戰鬥部威力測試」，並同步驗證155毫米自行榴彈砲延長射程砲彈的精準度。

報導稱，該新型24管式放射砲已實現火力作戰系統自動化，並導入自主精密導引技術，射程提升至約90公里，屬於「軍團級火力體系升級版本」。至於戰術彈道飛彈部分，其特殊彈頭被指具備對敵方機場、港口與電力設施等重要目標的毀滅性打擊能力，但具體作戰方式尚未公開。

此外，155毫米自行榴彈砲的65公里射程延長彈試驗亦同步進行，外界分析可能動用被稱為「北韓版K9」的新型自走砲系統。若北韓宣稱的60公里以上射程之說法獲得驗證，則其火力範圍已可涵蓋南韓首爾首都圈。

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，此次北韓試射約偵測到10餘枚飛行體，但南韓軍方並未對外發布彈道飛彈試射消息，相關細節仍在進一步分析中。

韓國國防安保論壇（KODEF）事務總長申宗佑（音譯）指出，當北韓發射短程彈道飛彈時，南韓軍方卻未依照慣例在第一時間內向媒體發布消息，研判有可能是因為南韓軍方將北韓所發射的彈道飛彈誤判為204毫米放射砲（多管火箭砲）。

北韓官媒釋出金正恩視察射擊訓練現場照，可見金正恩與北韓軍方高層在海岸地帶檢視多種火砲與移動式發射車（TEL），並觀摩實彈射擊畫面。申宗佑分析，新型放射砲從原本9管增至12管，整體彈藥攜行量提升至24枚，火力密度明顯增強。

金正恩表示，此次射擊訓練證實北韓火力體系在自動化、長程化與高精度化方面取得重要進展，強調「提升攻擊態勢」是軍力建設的重要方向。他指出，當前國際情勢使強化防衛力量成為必要之舉，因此將持續推進長程打擊武器的更新換代，以提升戰略嚇阻能力。