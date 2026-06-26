　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

▲▼ 委內瑞拉拉瓜伊拉（La Guaira）淪重災區。（圖／路透）

▲鄰近首都卡拉卡斯的拉瓜伊拉受災嚴重。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉24日規模7.2和7.5的雙強震至今造成235人死亡、4500人受傷，飯店、大樓倒塌，至少8間醫院、法國大使館等建築嚴重受損，鄰近首都卡拉卡斯的拉瓜伊拉（La Guaira）受災嚴重，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez ）已於25日造訪當地。在此之際，由反對派領袖分享的失蹤人員追蹤網站顯示，有超過4.6萬人下落不明。

拉瓜伊拉重災區　驚人對比曝光

CNN、路透等報導，拉瓜伊拉在雙強震中遭受重創，多棟建築完全倒塌，其他建築則是傾斜變形、損毀嚴重，牆壁和窗戶破碎，還有兩棟倒塌建築物殘骸把一整條馬路完全堵死。根據香港01，有網友分享當地地震前後的對比照，可見地震發生後，多棟建築傾倒或是嚴重受損。

▲▼ 委內瑞拉發生兩次強烈地震。圖為重災區拉瓜伊拉（La Guaira）建築物在地震前後的景象 。（圖／翻攝自X@Milei2031）

▲拉瓜伊拉建築物在地震前後的景象 。（圖／翻攝自X@Milei2031）

根據空間情報公司Vantor分享的衛星影像顯示，拉瓜伊拉各社區都出現建築物倒塌和嚴重結構性損傷，受損範圍涵蓋飯店、大型倉庫及數十棟民宅，部分影像中還能清晰看到火災延燒的痕跡。

羅德里格斯25日也抵達拉瓜伊拉州主持官員會議評估災情，強調當務之急是加快應變決策速度，保障人民生命安全，全力協助受災家庭。委內瑞拉衛生部長阿瓦拉多（Carlos Alvarado）表示，地震至今已奪走235條人命，另外有4500人受傷。

▲▼ 委內瑞拉拉瓜伊拉（La Guaira）淪重災區。（圖／路透）

▲▼拉瓜伊拉各社區都出現建築物倒塌和嚴重結構性損傷。（圖／路透）

▲▼ 委內瑞拉拉瓜伊拉（La Guaira）淪重災區。（圖／路透）

19歲少年受困瓦礫堆　卻無法救出

搜救人員與志工徹夜在倒塌建築瓦礫堆中進行搜索，試圖救出受困者，但在部分地區，官方援助據信遲遲未到。在拉瓜伊拉市，志工們徒手挖掘，家屬則是焦急等待親屬消息。

拉瓜伊拉市居民希梅內斯（Yamileth Jimenez）說，她19歲的兒子仍被困在7層公寓大樓的廢墟之中，「他被壓在樓板下面，卻沒有機具能把他救出來」。64歲男子佩雷斯（Pedro Perez）則稱，他的房子和生意都毀了，現在只能和妻子、孩子睡在街頭，「我們什麼都沒了，沒有食物、沒有藥……希望救援能快點來」。

網站列4.6萬人下落不明　國際馳援

根據美國地質調查局預測模型，委內瑞拉地震死亡人數可能攀升至數千人，甚至有相當高的機率超過1萬人。世界各國紛紛承諾提供援助，羅德里格斯表示，國際救援隊預計很快就會抵達。

只不過根據由反對派領袖分享的失蹤人員追蹤網站，目前已登錄超過4.6萬名下落不明者。路透社無法獨立核實上述資訊。

委內瑞拉24日發生規模7.2地震，不到一分鐘後，又發生規模7.5地震。這場災難重創被多年經濟動盪拖垮的委內瑞拉，基礎建設早已搖搖欲墜，加上餘震持續撼動首都及周邊沿海地區，救援工作困難重重。

▼根據由反對派領袖分享的失蹤人員追蹤網站，目前已登錄超過4.6萬名下落不明者。（圖／路透）

▲▼ 委內瑞拉拉瓜伊拉（La Guaira）淪重災區。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
356 1 5740 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新局勢慘烈！韓國徹底慌了　晉級順序落第6
學生校門口險被沖走！驚險畫面曝
5縣市停班課！　最新資訊一次看
家樂福新名字猜不停！「萬家福」突現身　5個登記候選名稱一次看
快訊／認錯了！新竹縣宣布停班停課
快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感
快訊／新竹市宣布停班課　巨城今仍正常營業
確定了！新光三越台南中山店宣布熄燈
新竹「光復路變光復溪」畫面曝！在地人崩潰：上班還要先溯溪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前進太空部署！日本通過修法　新改組「航空宇宙自衛隊」

快訊／成田機場緊急關閉「2條跑道」！　千葉5.8地震

快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感

末日景象！樓塌瞬間粉塵炸天　他狂鑽廢墟救人「苦喚不回愛妻」

院子挖出2腐屍！日本島根恐怖「父兄滅門案」　40多歲弟被逮

年繳5.2億元！　查爾斯國王公開「天價稅單」創先例

停屍間爆滿！委國強震「醫療量能癱瘓」　截肢患者、兒童獨自送醫

法國海軍垂降！　查扣俄國油輪畫面曝光

瓦礫堆下的奇蹟！委內瑞拉強震「10月男嬰幸運獲救」　婦女平安產子

借鏡台灣！韓媒：半導體榮景大旺　更要預防「荷蘭病」

韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議

高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

日本東北強震災情傳出！　「多人受困電梯」高市早苗坐鎮

劇烈雨彈暴襲屏東！「水淹機車」慘況曝　上班民眾哀號

雨彈狂炸高雄！楠梓慘變「游泳池」　網見預報340mm傻眼求放假

水也有學問！7種酸鹼值各有用途？「神級整水器」1鍵搞定不怕腦袋打結

委內瑞拉強震重創！ 　總統宣布：至少32死700傷

前進太空部署！日本通過修法　新改組「航空宇宙自衛隊」

快訊／成田機場緊急關閉「2條跑道」！　千葉5.8地震

快訊／日本千葉5.8地震！　關東地區明顯有感

末日景象！樓塌瞬間粉塵炸天　他狂鑽廢墟救人「苦喚不回愛妻」

院子挖出2腐屍！日本島根恐怖「父兄滅門案」　40多歲弟被逮

年繳5.2億元！　查爾斯國王公開「天價稅單」創先例

停屍間爆滿！委國強震「醫療量能癱瘓」　截肢患者、兒童獨自送醫

法國海軍垂降！　查扣俄國油輪畫面曝光

瓦礫堆下的奇蹟！委內瑞拉強震「10月男嬰幸運獲救」　婦女平安產子

借鏡台灣！韓媒：半導體榮景大旺　更要預防「荷蘭病」

Mr.Wish聯名小小兵推5款周邊　吊飾盲盒、吸管杯搶先預購

投資新手求明牌！財經教授「只推2檔ETF」　一票內行點頭：聽話買

傅子純告別式日期公開！　家屬發聲懇求：盼平靜送最後一程

全台7座「地下宮殿」總盤點！2處美如秘境　北市中山區地底藏遺珠

休季再打一劑強心針！台鋼天鷹成功留下「台灣隊長」陳建禎

慘烈！巴拉圭踢平搶4積分　韓國晉級順序落第6恐「遭強權超車」

Notion Mail宣告退場！上線僅17個月將於9月正式停運

新竹光復路變光復溪！學生涉水上課校門口險被沖走　驚險畫面曝　

藍營卡救災預算嗆中央應「移緩濟急」　綠：敢做不敢當非負責任在野黨

豐沛雨量灌注！石門水庫蓄水率99.8%　阿姆坪防淤隧道第6次啟動

【暴雨炸新北】淡水淹慘！中山路菜市場水淹過膝...民眾艱難撐傘「渡河」

國際熱門新聞

女網紅穿運動裝搭機被拒　空服員批像裸體

國家警報「外星人來了」　官方：駭客入侵

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

23歲女網紅遊杜拜　菜刀刺死男伴「恐被槍決」

蘋果漲價拉黑美股　台積電ADR跌1.23％

衛星照曝光！　委內瑞拉強震235死

委內瑞拉估10萬人罹難　震垮多棟首都大樓

美最高法院挺川普　允許終止外籍人士臨時保護

即／日本千葉5.8地震！　關東明顯搖晃

她慶祝尼克奪冠尖叫　警上門開2槍殺狗

黃仁勳沒訪日本　矢板明夫：台灣要珍惜

23歲網美遊杜拜「遭男獄警全裸搜身」！

全裸「火燒陰毛」6人圍毆　主嫌重判30年刑

美馳援48億委內瑞拉　雙強震188死超過千傷

更多熱門

相關新聞

衛星照曝光！　委內瑞拉強震235死

衛星照曝光！　委內瑞拉強震235死

委內瑞拉24日連續發生兩起強震，規模分別高達7.2與7.5，最新數據指出造成至少235人死亡、約4萬人下落不明。最新曝光的衛星照片更是讓人不寒而慄，只見原本高樓林立的社區瞬間被夷為平地，化為滿地灰燼。美國地質調查局（USGS）更警告，全國各地受創嚴重，這場災難的死亡人數預估恐高達1萬至10萬人。

美馳援48億委內瑞拉　雙強震188死超過千傷

美馳援48億委內瑞拉　雙強震188死超過千傷

增至164死971傷！雙強震強襲委內瑞拉

增至164死971傷！雙強震強襲委內瑞拉

損失恐飆3.2兆　委國經濟復甦路更難

損失恐飆3.2兆　委國經濟復甦路更難

傳7千人失蹤！雙強震建築垮　專家揭原因

傳7千人失蹤！雙強震建築垮　專家揭原因

關鍵字：

委內瑞拉地震拉瓜伊拉

讀者迴響

熱門新聞

高雄、台南凌晨宣布停班課　全台停班課一次看

即／國家警報響！大雷雨炸3縣市　緊急停班課

豪雨做大水！　桃園「地下宮殿」翻紅

葛斯齊爆已娶大陸富婆！　15年台灣女友不知情

高雄中正高中校長廁所身亡！同仁：傳LINE未回

台南市府凌晨宣布　26日全市停班停課

妙齡女「2人1狗」被關籠遊街示眾　紙牌3字引注目

「疑心病最重」星座Top 3

「藍白拖晃動」成鐵證！高雄監獄土皇帝性侵受刑人　他崩潰暴瘦

快訊／郭明鑑請辭！　國泰金發聲明表達感謝

停班停課最新資訊一次看！

即／美股震盪那指翻黑！台指期夜盤慘崩逾千點

即／高雄女清排水溝遭沖走　尋獲已死亡

脖子狂冒醜肉芽！醫第一反應「有測血糖嗎」　3異狀別拖了

超大豪雨狂炸南台灣　放晴時間點出爐

更多

最夯影音

更多
韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議

韓國輸南非！光化門球迷落淚 孫興慜未先發引爭議
高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

高屏紫爆！屏東狂灌634mm「超大豪雨」　氣象署：明天換北部開轟

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

ASUS Chromebook 掀起 AI 教育革命！跟著全球浪潮重新定義台灣未來教室

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉雙強震如120顆原子彈！　台灣35天異常安靜　專家示警能量累積中

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

委內瑞拉接連發生7.1、7.5強震！美國發布海嘯預警

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面