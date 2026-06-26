世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

▲鄰近首都卡拉卡斯的拉瓜伊拉受災嚴重。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉24日規模7.2和7.5的雙強震至今造成235人死亡、4500人受傷，飯店、大樓倒塌，至少8間醫院、法國大使館等建築嚴重受損，鄰近首都卡拉卡斯的拉瓜伊拉（La Guaira）受災嚴重，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez ）已於25日造訪當地。在此之際，由反對派領袖分享的失蹤人員追蹤網站顯示，有超過4.6萬人下落不明。

WATCH: Helicopter footage shows extent of damage in La Guaira, Venezuela following twin earthquakespic.twitter.com/ZP6yQE9j7a — BNO News Live (@BNODesk) June 25, 2026

拉瓜伊拉重災區 驚人對比曝光

CNN、路透等報導，拉瓜伊拉在雙強震中遭受重創，多棟建築完全倒塌，其他建築則是傾斜變形、損毀嚴重，牆壁和窗戶破碎，還有兩棟倒塌建築物殘骸把一整條馬路完全堵死。根據香港01，有網友分享當地地震前後的對比照，可見地震發生後，多棟建築傾倒或是嚴重受損。

▲拉瓜伊拉建築物在地震前後的景象 。（圖／翻攝自X@Milei2031）

根據空間情報公司Vantor分享的衛星影像顯示，拉瓜伊拉各社區都出現建築物倒塌和嚴重結構性損傷，受損範圍涵蓋飯店、大型倉庫及數十棟民宅，部分影像中還能清晰看到火災延燒的痕跡。

羅德里格斯25日也抵達拉瓜伊拉州主持官員會議評估災情，強調當務之急是加快應變決策速度，保障人民生命安全，全力協助受災家庭。委內瑞拉衛生部長阿瓦拉多（Carlos Alvarado）表示，地震至今已奪走235條人命，另外有4500人受傷。

▲▼拉瓜伊拉各社區都出現建築物倒塌和嚴重結構性損傷。（圖／路透）

19歲少年受困瓦礫堆 卻無法救出

搜救人員與志工徹夜在倒塌建築瓦礫堆中進行搜索，試圖救出受困者，但在部分地區，官方援助據信遲遲未到。在拉瓜伊拉市，志工們徒手挖掘，家屬則是焦急等待親屬消息。

拉瓜伊拉市居民希梅內斯（Yamileth Jimenez）說，她19歲的兒子仍被困在7層公寓大樓的廢墟之中，「他被壓在樓板下面，卻沒有機具能把他救出來」。64歲男子佩雷斯（Pedro Perez）則稱，他的房子和生意都毀了，現在只能和妻子、孩子睡在街頭，「我們什麼都沒了，沒有食物、沒有藥……希望救援能快點來」。

網站列4.6萬人下落不明 國際馳援

根據美國地質調查局預測模型，委內瑞拉地震死亡人數可能攀升至數千人，甚至有相當高的機率超過1萬人。世界各國紛紛承諾提供援助，羅德里格斯表示，國際救援隊預計很快就會抵達。

只不過根據由反對派領袖分享的失蹤人員追蹤網站，目前已登錄超過4.6萬名下落不明者。路透社無法獨立核實上述資訊。

委內瑞拉24日發生規模7.2地震，不到一分鐘後，又發生規模7.5地震。這場災難重創被多年經濟動盪拖垮的委內瑞拉，基礎建設早已搖搖欲墜，加上餘震持續撼動首都及周邊沿海地區，救援工作困難重重。

▼根據由反對派領袖分享的失蹤人員追蹤網站，目前已登錄超過4.6萬名下落不明者。（圖／路透）