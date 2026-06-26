韓軍大動作！宣布實戰部署「長程自殺無人機」　一次要買2萬架

▲南韓國防部長安圭伯26日針對無人機戰力計畫召開記者會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

面對無人機逐漸成為現代戰爭主力，南韓國防部公布全新「無人機、反無人機發展政策」，宣布將加速建構韓版長程自殺式無人機（K-LUCAS）戰力，快速採購逾2萬架低成本、消耗型無人機，同時推動發展AI群體無人機與反無人機系統，並將現行無人機作戰司令部改組為「國防無人機本部」，全面提升三軍無人機作戰能力。

南韓國防部長安圭伯今（26）日舉行記者會，正式公布最新無人機與反無人機發展政策。他表示，考量近年戰場型態快速改變，南韓國防部將加速建構韓版長程自殺式無人機「K-LUCAS」（K-Low-cost Uncrewed Combat Attack System），作為戰略打擊與癱瘓敵軍防空系統的重要戰力。

根據《韓聯社》，K-LUCAS的概念與美國採用伊朗「見證者」（Shahed）系列無人機技術，逆向研發後投入實戰的低成本攻擊無人機LUCAS相當類似，都是以低造價、高消耗的方式削弱敵方昂貴防空系統。

除了長程自殺式無人機外，南韓軍方也將迅速採購超過2萬架近距離偵察無人機、小型自殺式無人機等低成本、消耗型機種，並同步推動搭載人工智慧（AI）的群體無人機等次世代無人機戰力，以因應未來戰場需求。

▲▼有鑑於俄烏戰爭，南韓計畫全面發展無人機戰力。（圖／達志影像）

在反無人機方面，南韓計畫短期內在前線部署反無人機系統與小型無人機攔截設備，預計明年將已完成性能驗證的商用設備直接投入部隊使用。中長期則將研發雷射、高功率微波等定向能武器，同時加速建構低成本攔截無人機等多元防禦手段，以應對日益普及的低價無人機威脅。

南韓國防部指出，從俄烏戰爭以及近來美國、伊朗衝突可以看出，造價低廉的無人機已展現極高成本效益，能有效消耗敵軍昂貴防空系統，因此也將改革現有軍備採購制度，推動制定相關法律，建立更具彈性與效率的快速採購機制，包括讓民間技術完成軍方驗證後快速服役，或透過商用無人機認證制度，加快軍用化進程。

此外，2023年由尹錫悅政府成立的「無人機作戰司令部」也將改組為「國防無人機本部」，未來不再負責指揮作戰，而是專責無人機與反無人機概念之發展、需求規畫、協助三軍採購，以及與產業界、研究機構合作等工作，由國防部直屬管理，並由少將擔任本部長。

南韓國防部表示，未來將改變目前部分無人機戰力集中於特定部隊的模式，讓陸軍、海軍、空軍以及海軍陸戰隊依照各自任務發展不同的無人機戰術，整合偵察監視與打擊能力，同時也再次確認培育「50萬無人機戰士」計畫，讓所有官兵都能像操作「第二把個人武器」一樣熟練使用無人機。

南韓另將採購約6萬架國產商用教育型無人機，作為全軍訓練用途。