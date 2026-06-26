末日景象！樓塌瞬間粉塵炸天　他狂鑽廢墟救人「苦喚不回愛妻」

▲建築物倒塌瞬間，揚起漫天粉塵，居民被晃到站不穩。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉24日規模7.2和7.5的雙重強震至今造成235人死亡、4500人受傷，搜救行動仍在進行中。一些民眾徒手挖掘尋找失聯親友，而災難瞬間的末日景象也在社群媒體上流傳。

雙強震連襲 末日景象曝光

根據現場畫面，一棟建築的外牆轟然崩塌，碎石與粉塵瞬間淹沒街道，令人根本睜不開眼。路人驚聲尖叫、四散奔逃，甚至互相扶持以免跌倒。

These are heartbreaking visuals from the 7.1-magnitude earthquake that struck El Junquito, in the western highlands of Caracas, Venezuela.



At least 32 people have died and over 700 have been injured, and these numbers could rise. ( Video: junkogriljunquito/TT) pic.twitter.com/DCCqmiu6Mp — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 25, 2026

在服務首都區的西蒙·玻利瓦國際機場（Simon Bolívar International Airport）內，天花板崩落揚起大片粉塵，建築殘骸堆積一地，燈光忽明忽暗，多名旅客拉著行李驚慌奔逃，現場一片混亂。

Así quedó él Areopuerto de Maiquetia a esta hora vivimos momentos difíciles pic.twitter.com/NXLUX4dB5L — Wilmer Azuaje (@AZUAJE_WILMER) June 24, 2026

鄰近首都卡拉卡斯（Caracas）的拉瓜伊拉州（La Guaira）受災最為嚴重，多棟建築已成斷垣殘壁，濃煙從城市各處升起，一輛深紅色轎車被壓埋在瓦礫堆下，僅露出車尾。

餘震不斷 災民徒手開挖

目前委內瑞拉境內餘震不斷，逾4.2萬名失蹤者資訊在網路上流傳，家屬手持尋人紙條，在倒塌建築前掩面哭泣或徹夜守候。一輛停放路邊的皮卡車載著被塑膠袋包裹的遺體，其中一名女性死者的腳懸掛在車身一側。

由於重型器械稀缺，加上政府救援人員直到25日上午9時左右才抵達災區，在此之前，民眾只得利用手邊任何工具甚至自己的雙手挖掘，把握時間尋找生還者。

▼委內瑞拉拉瓜伊拉（La Guaira）淪重災區。（圖／路透）

《華盛頓郵報》報導，居民賈西亞（Jonathan García）全身、甚至睫毛上都沾滿粉塵，他在住家廢墟中挖掘數小時，拚命鑽入破碎混凝土的縫隙，大聲呼喊妻子與孩子的名字。16歲與22歲的女兒先後回應，並且表示幾乎無法呼吸，幸好稍後在鄰居協助下獲救送醫。但他始終沒有聽見妻子的聲音，妻子最終成為罹難者之一。

拉瓜伊拉何塞·馬利亞·瓦加斯醫院（Jose Maria Vargas Hospital）急診室人滿為患，至少70名傷勢各異的災民躺在醫院入口的薄地墊上，其中一些人正在接受靜脈輸液，地上滿是鮮血。

國際馳援 美國已動員

目前國際援助已陸續展開，美國國務院25日宣布透過聯合國人道救援機構等夥伴緊急動員1.5億美元援助，來自維吉尼亞州費爾法克斯（Fairfax）及洛杉磯的搜救隊已出發，還有更多後援在路上。由於當地機場跑道嚴重毀損，恐怕必須仰賴美國國防部提供運輸與後勤支援。

▼強震過後，民眾在野戰醫院接受治療並休息。（圖／路透）