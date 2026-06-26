巴拉圭「神級女球迷」被疑是AI假圖！　超狂學霸背景曝光

▲巴拉圭網紅丹妮拉（Daniela Fischer）。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

2026年美加墨世界盃足球賽火熱開打，除了場上各國球星的頂級對決，看台上的「嬌點」同樣是全球鎂光燈焦點！日前在世界盃小組賽第二輪，巴拉圭以1比0擊退土耳其的賽事中，一名身穿巴拉圭國家隊球衣的女球迷，因為長得實在太無死角，觀賽與受訪片段迅速在國際社群掀起熱潮，甚至一度因為太多粉絲湧入讓IG差點當機。

絕美五官惹質疑 網驚呼：以為是AI生成假圖

這名爆紅的女球迷其實是年僅20歲的巴拉圭網紅丹妮拉（Daniela Fischer）。她當初去球場根本不是為了想紅，只是像個普通球迷一樣想支持國家隊，沒想到把美照PO上網後，短短幾小時就在全世界瘋傳。

▲巴拉圭網紅丹妮拉（Daniela Fischer）。（圖／翻攝自X）



由於她的五官過於精緻、皮膚更是毫無瑕疵，最初爆紅時，大批國外網友強烈質疑她是「人工智慧（AI）生成的虛擬美女」，網路上更出現許多對比影片試圖尋找破綻。

為了打破謠言，丹妮拉隨後在個人Instagram發布了一系列自然互動的影片，用細微的臉部肌肉表情證實自己「百分之百是真人」，讓全球粉絲直呼真人簡直比AI更完美！

Naiel Aguilera la fanática de la selección de Paaaguay! Quu opinas?pic.twitter.com/kXfGwZwUAR — Reto Fanáticos (@RetoFanaticos) June 9, 2026

爆紅之後，各大時尚品牌和廣告公司幾乎是第一時間就找上門，急著想跟她簽下專業合約。而整件事最有趣的是，丹妮拉向媒體笑稱，這場比賽不僅巴拉圭贏了，土耳其也為她帶來了滿滿的好運。

15歲奪選美后冠 精通5外語「超狂背景」起底

隨著全球知名度水漲船高，丹妮拉的超狂背景也被媒體起底。事實上，她從15歲起就踏入模特兒界，並曾在2022年榮獲「巴拉圭青少年小姐」的選美頭銜。

更令人驚豔的是，她不僅擁有逆天顏值，還精通5種語言，私底下更是一名正在修讀臨床心理學的大學生，是不折不扣的學霸正妹。

她曾公開透露，未來的最大夢想是代表巴拉圭登上「環球小姐」的選拔舞台，並成為維多利亞的秘密（Victoria's Secret）的時尚天使。如今隨著世界盃的超高曝光度，距離她的圓夢之路似乎又更近了一步。