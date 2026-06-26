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衛星照曝光！委內瑞拉強震235死　海濱「整片公寓」夷為平地

記者張方瑀／綜合報導

委內瑞拉24日連續發生兩起強震，規模分別高達7.2與7.5，最新數據指出造成至少235人死亡、約4萬人下落不明。最新曝光的衛星照片更是讓人不寒而慄，只見原本高樓林立的社區瞬間被夷為平地，化為滿地灰燼。美國地質調查局（USGS）更警告，全國各地受創嚴重，這場災難的死亡人數預估恐高達1萬至10萬人。

雙主震猛搖　衛星照曝大樓成廢墟

這起被歸類為「雙主震」（doublet）的強震發生在當地時間24日晚間11時過後不久。先是一陣規模7.2的搖動，短短39秒後，同一個地區再發生規模7.5的強震。從曝光衛星對比影像中可以清楚看到，多個沿海社區在震後滿目瘡痍，好幾棟高樓公寓垮塌成廢墟，原本的建築物全成了巨大的瓦礫堆。

▲▼委內瑞拉強震後衛星對比照。（圖／路透）

▲▼委內瑞拉強震前後衛星對比照。（圖／路透）

▲▼委內瑞拉強震後衛星對比照。（圖／路透）

機場緊急關閉　沿海城鎮全毀

美國地質調查局指出，這兩起強震的震央都位於首都卡拉卡斯（Caracas）以西約100英里處，地震深度僅8英里。其中受創最慘重的是沿海城鎮拉瓜伊拉（La Guaira），當地有多棟公寓倒塌。

代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）哽咽表示，因為現場開挖與尋找遺體實在太困難，目前的初步死亡人數甚至還沒算進拉瓜伊拉的罹難者。

此外，位於卡拉卡斯附近的邁克蒂亞國際機場（Maiquetía International Airport）也因整個設施受到嚴重破壞，航廈在劇烈搖晃中滿佈塵土，民眾拔腿狂奔逃命，目前機場已宣布緊急關閉。

數萬人急逃命　民眾尖叫：牆壁全裂了

地震發生當下，整座城市陷入大規模恐慌。社群媒體上瘋傳的影片顯示，大樓在搖晃中應聲倒塌，揚起漫天塵土。卡拉卡斯的居民嚇得急忙衝出大樓，在一片混亂中放聲尖叫，街上擠滿了等待劇烈搖晃平息的人群。

▲▼委內瑞拉強震後衛星對比照。（圖／路透）

▲▼委內瑞拉強震前後衛星對比照。（圖／路透）

▲▼委內瑞拉強震後衛星對比照。（圖／路透）

目擊者表示，他們趕緊衝到室外，公寓牆壁被震出裂縫，玻璃窗也碎落一地。這場大地震的威力之大，甚至連遠在巴西的建築物都必須進行緊急疏散。據信目前仍有數千名平民受困在倒塌的建築物內。

進入緊急狀態　聯合國與多國伸出援手

面對這場「真正的悲劇」，羅德里格斯火速宣布全國進入緊急狀態，並表示將利用國際貨幣基金（IMF）的資源，成立2億美元的基金，在未來幾週內協助重建基礎設施、醫院和住宅。

聯合國人道事務與緊急救援副秘書長湯姆·弗萊徹（Tom Fletcher）強調，委內瑞拉原本就有近800萬人需要援助，災難讓脆弱的狀況雪上加霜，未來幾天絕對需要大規模的集體行動。

對此，美國總統川普（Trump）與周邊數十個國家都已承諾，將提供委內瑞拉支援並運送救援物資，全力協助救援與災後復原。

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