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國家警報狂響！百萬人嚇見「外星人來了」　巴西官方：駭客入侵

▲▼美國新墨西哥州國際UFO博物館及研究中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西數百萬名民眾在深夜同時收到警報，內容寫著「外星人攻擊，人類我們來了」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

巴西上週發生一起詭異事件，有多達數個城市、數百萬名民眾在深夜同時收到這封警報，內容直白地寫著「外星人攻擊，人類我們來了」，引發全民恐慌。沒想到官方事後緊急出面證實，真的有發出這封簡訊，原因竟然是國家系統被駭客入侵了！

深夜驚魂　世足賽後突響「最高級極端警報」

綜合外媒報導，這起網路攻擊事件發生在19日深夜至20日凌晨1時30分左右。當時巴西國家隊的世足比賽才剛結束，成千上萬的球迷正準備休息，結果手機突然傳出高分貝、刺耳的警報聲。

這則警報在系統中被歸類為最嚴重的「極端警報」級別，大批民眾被突如其來的聲音嚇醒，紛紛抓起手機查看，沒想到不看還好，一讀內文簡直讓人看傻了眼。

警報驚見「外星人來了」　還嗆民眾：真是蠢爆了

根據Dexerto報導，貝洛奧里藏特（Belo Horizonte）等地區的民眾收到的訊息開頭先是寫著「警報！地區可能有龍捲風」，下半句卻畫風突變寫道，「保護好自己：外星人攻擊，人類我們來了（ALIEN ATTACK, HUMANS WE HAVE ARRIVED）。」

更離奇的是，里約熱內盧民眾收到的訊息還夾雜了大量的拼字錯誤，翻譯過來的意思竟然是，「厭世者。地址：里約熱內盧。真是蠢爆了，說真的。」雖然訊息中使用了意指討厭人類的「厭世者」一詞，但事後證實，這與真實的公共安全威脅完全無關。

這起「外星人入侵」警報隨後在社群平台X上掀起軒然大波，不少人紛紛曬出手機截圖直呼「太毛了」。

有眼尖的網友透露，這絕對不是單一隨機事件，因為不同城市收到的怪異訊息似乎互有聯結，「一開始是在庫里奇巴（Curitiba）收到，1小時後換聖保羅（São Paulo）收到，接著里約也收到，這看起來完全是有組織、串通好的行動。」

官方證實遭駭客入侵　系統緊急全面下線

巴西國家民防與保護局（Defesa Civil Nacional）隨後發布緊急聲明證實，這起事件是由未經授權的外部駭客透過遠端操控下達指令的網路攻擊，國家系統確實遭到惡意入侵。

為了防止事態擴大，官方在當天凌晨1時30分左右已將相關假警報下架，並讓整個民防警報系統暫時下線。

目前該案件已正式移交給聯邦警察展開全面調查，正全力追查幕後黑手、入侵源頭與受影響範圍，目前尚未鎖定具體嫌犯。官方也強調，只有在所有安全條件均得到完全恢復與確認後，才會重新啟動民防警報系統。

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