美東亞助卿：對台軍售「不取決於美中談判」

▲美國國務院表示，對台軍售並不會受到與中國談判的影響。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

針對外界對美國對台軍售的疑慮，美國國務院負責東亞事務的最高外交官於25日明確表示，一項即將提交給美國國會的對台軍售通知，並不會受到與中國談判的影響，直接澄清了美國總統川普（Donald Trump）先前引發的暗示與揣測。

川普稱軍售是「籌碼」引發台灣錯愕

根據《路透社》報導，這項價值140億美元的對台軍售案，主要目的是為了強化台灣抵禦中國軍事行動的能力，但川普卻屢屢對此釋出讓人混淆的訊息。

他在5月時曾表示，自己在跟中國領導人習近平開會時討論過這個問題；隨後在與習近平面談後的訪問中，川普更把這項軍售案形容是個不錯的「籌碼」，表示自己正將其「暫緩處理」，並稱這得看中國的態度。

這番言論讓台灣官員感到相當錯愕，因為這明顯背離了美國長期以來被稱為「六項保證」的對台政策，該政策明確承諾這類軍售案不會與北京進行談判。

亞太助卿親自證實：決策不取決於北京

在聯邦眾議院外交事務委員會的小組聽證會上，美國亞太助理國務卿德桑柏（Michael DeSombre）被要求確認，推進這項軍售案的決定是否並不取決於與北京的談判時，德桑柏給出了明確的答覆，「沒錯。」

由川普提名出任該職位的德桑柏補充說明，「六項保證」依舊是指導美國政策的原則。他指出，「我想我們可以向各位保證，每次我們跟中國開會，他們都會把台灣還有對台軍售的問題提出來。所以這的確是我們常跟他們討論的事情，但這絕對不代表我們偏離了『六項保證』。」

不過，德桑柏並沒有給出這項軍售案做出決定的確切時間表，僅表示全案仍由川普審核當中。