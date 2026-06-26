台灣出席華府「矽盛世」峰會　美國務院：推動AI革命要角

▲由美國主導的「矽盛世」峰會於25日在華府正式揭幕。（圖／取自@UnderSecE）



記者張方瑀／綜合報導

由美國主導的「矽盛世」（Pax Silica）峰會於25日在華府正式揭幕。這場盛會不僅匯聚了全球AI供應鏈的盟國代表，台灣這次也以「非簽署方」的身分受邀出席。針對台灣的參與，美國國務院更是給予高度肯定，強調台美雙方在供應鏈與人工智慧領域的緊密合作，更直言「台灣的先進製造業在推動AI革命方面，扮演著關鍵角色」。

鞏固全球AI供應鏈安全 台灣數發部代表親赴華府

根據《中央社》報導，為了確保全球人工智慧供應鏈的安全與穩定，美國與其盟友共同發起了「矽盛世」倡議。本屆夥伴經濟體峰會為期兩天，由美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）親自主持。

攤開與會名單，現場齊聚了包含澳洲、日本、英國、韓國、以色列等14個「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration）簽署國的代表。儘管台灣目前並非該宣言的正式簽署方，但依然受到美方高度重視並獲邀參與，此次由數位發展部政務次長侯宜秀作為代表，赴美出席這場重量級會議。

突破技術瓶頸 美方大讚：台灣是不可或缺的AI要角

面對外界關注台灣參與此次峰會的重要意義，美國國務院發言人透過電子郵件向媒體進行了背景說明。該名發言人點出，當前峰會的核心目標，在於建構一個既安全又能支撐市場發展的供應鏈體系，同時致力於突破人工智慧技術堆疊所面臨的重重瓶頸。

發言人進一步強調，台灣與美國不僅在上述目標上並肩作戰，在許多重大經濟倡議上也有著深度的合作關係。該名官員更明確引述指出，「台灣的先進製造業在推動人工智慧革命方面扮演關鍵角色。」

半導體實力坐鎮 台灣力挺「矽盛世」願景

回顧「矽盛世」的發展歷程，美國於去年12月首度宣布啟動這項倡議，並舉行了第一屆峰會，當時集結了擁有全球最頂尖AI供應鏈生態系的8個國家；而台灣當時便以嘉賓的身分共襄盛舉。

身為全球晶圓代工龍頭台積電的所在地，台灣憑藉著堅強的半導體實力，如今再度受邀與會，也持續以非簽署方的立場，向國際社會表達對「矽盛世」願景的堅定支持。