歐洲熱浪4天釀212死！　法國核電廠「無法冷卻」急關3座反應爐

記者張方瑀／綜合報導

歐洲正遭逢極端高溫，大片地區被停滯的「熱穹」（heat dome）籠罩，熱氣宛如被鍋蓋悶住般無法散去，多國氣溫飆破攝氏40度。這波熱浪不僅頻頻刷新百年紀錄，目前更已造成數百人不幸喪生。

4天熱死212人 幼童命喪「熱車地獄」

這波奪命熱浪的死傷人數正以驚人速度攀升。根據西班牙國家死亡率監測系統（MoMo）最新數據，光是21日至24日短短四天內，西班牙就已有212人因高溫喪生，當地六月氣溫整整比歷史平均高出了攝氏7.1度。

在義大利，目前也接報至少5起高溫猝死案件，死者包含葡萄園工人、農場工人及無家可歸的街友。法國災情同樣慘烈，民眾難耐酷暑紛紛跳水消暑，過去一週釀成至少48人不幸溺斃。

▲歐洲正遭逢極端高溫，大片地區被停滯的「熱穹」籠罩。（圖／路透）



更令人痛心的是，法國近郊再度發生兒童被獨留車內的慘劇，一名3歲男童被父母發現陳屍於家門外的滾燙車廂內，這已是法國本週第3起因極端高溫死於車內的兒童案例。

英法瑞破百年紀錄 宛如超級大烤箱

英格蘭西南部的梅利菲爾德鎮（Merryfield）測得攝氏36.7度高溫，連續兩天刷新英國六月全國紀錄；在此之前，當地六月的最高溫紀錄已經高懸了50年。

瑞士巴塞爾（Basel）則飆出攝氏38度的歷史高溫，打破1947年以來維持近80年的六月紀錄。法國在24至25日經歷了史上最炎熱的黑夜；氣象局直言，夜間高溫讓身體毫無喘息恢復的機會，極具致命危險。

河水太燙 法、瑞核電廠被迫關閉與減載

高溫災情更延燒至能源供應領域。法國電力集團（EDF）宣布，因河水溫度過高，無法有效為發電廠進行冷卻，為因應極端高溫，不得不再次關閉兩座核反應爐，目前關閉總數已達3座。

與此同時，瑞士當局也緊急降低了貝茲諾（Beznau）核電廠的運轉負載。由於用於冷卻的河水溫度實在太高，若這波極端高溫持續不退，瑞士也不排除採取最激烈手段，直接關閉反應爐。

▲歐洲熱浪，巴黎羅浮宮提早關閉。（圖／路透）



沒冷氣怎辦？ 法國人出奇招「睡地下室」撐到清晨

面對動輒40度的熱浪，巴黎市民的生活陷入混亂。由於當地家戶裝設冷氣並不普遍，即便部分商場或大眾運輸工具配備空調，也往往吹不涼。許多沒冷氣的餐廳與咖啡廳老闆只能在電風扇前放滿冰塊、頻頻在地上灑水，祈求能降下一點溫度。

每到下午最熱時分，巴黎街頭宛如空城，民眾湧入大型商場躲避烈日。市府也緊急宣布多座公園24小時開放，供居民深夜遛狗、納涼。

為求一夜好眠，法國民眾將床墊搬到陰涼的地下室，或把浸濕的床單掛在窗戶上擋熱，但往往瞬間就被高溫蒸乾，只能痛苦硬撐到清晨才能入睡。

▲歐洲熱浪來襲。（圖／路透）



醫師則建議，睡前可洗微涼的澡，晚餐應提早吃、選擇冷食且避免過多碳水化合物，以降低消化活動產生的身體熱量。

週末熱浪轉向東歐肆虐 氣溫持續異常

這場世紀高溫警報短時間內恐難落幕。目前法國96個本土行政區中，高達72區亮起最嚴重的「紅色高溫警戒」；英國極罕見的紅色極端高溫警報也已延長至26日，創下連續三天發布最高級別警報的紀錄。比利時與德國亦相繼發布高溫警報。

氣象預報顯示，英法的極端高溫預計要到28日才會顯著緩解，因為恐怖的熱氣團正緩緩向東移動。27日熱浪最高峰將籠罩德國，多個城市預計衝上攝氏40度。

隨後波蘭、匈牙利、克羅埃西亞等國也將迎戰極端熱浪；儘管東歐氣溫異常現象之後會緩慢遞減，但下週大部分時間，東歐氣溫仍將持續比歷史平均高出攝氏5到10度。