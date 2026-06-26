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荷莫茲海峽貨輪遇襲！　美官員：伊朗無人機轟炸

▲▼目前約有高達2000艘船隻受困荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲數據顯示，事發前一日有將近50艘載貨船隻通過荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

一艘懸掛新加坡國旗的貨輪，25日試圖沿著聯合國海事機構推廣的新航線穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，遭到無人機攻擊。兩名美國官員證實，是伊朗朝這艘貨輪開火。這起攻擊事件不僅讓航運界尋求安全通道的希望破滅，更迫使聯合國緊急暫停撤離當地逾1.1萬名受困船員的計畫。

無人機擊中艦橋　伊朗警告：只准走指定航線

根據《華盛頓郵報》報導，這艘貨輪在阿曼達希特港（Dahit）東南方7.5海里處、準備穿越荷莫茲海峽進入阿曼灣（Gulf of Oman）時，通報遭到不明拋射物擊中。兩名美國官員向媒體透露，該船是遭到伊朗的無人機攻擊。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，這艘船的右舷與艦橋受損，所幸並未造成任何人員傷亡。

事實上，伊朗官方媒體日前就報導，伊斯蘭革命衛隊海軍（IRGC Navy）已針對這條新航道發出嚴厲警告，聲明強調，安全通過海峽的範圍僅限於德黑蘭當局指定的航線，走其他航線是「無法接受且極度危險的」。

單日50艘船湧入新航線　石油運量創開戰新高

這起攻擊發生之際，這條靠近阿曼、由聯合國國際海事組織（IMO）和阿曼官員共同設立的臨時新走廊才剛開始熱絡。

根據海事情報公司Windward的數據顯示，事發前一日有將近50艘載貨船隻通過荷莫茲海峽，創下自開戰以來的單日最高紀錄。該公司估計，大約有1340萬桶石油成功運出，不過就整體價值而言，目前的運量大約仍只有衝突前的一半。

1.1萬船員受困　聯合國緊急暫停撤離計畫

原本外界期盼這條新航線能在持續的封鎖中帶來一線生機，但在伊朗開火後，一切又陷入未知數。

雖然目前尚不清楚航運交通是否已全面中斷，但國際海事組織隨後無奈宣布，受攻擊事件影響，目前已暫停透過荷莫茲海峽撤離船舶的行動，這也連帶導致原本要協助撤離該地區仍受困在船上的1萬1000多名船員計畫，被迫全面喊卡。

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