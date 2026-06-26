黃仁勳亞洲行「獨漏日本」憂邊緣化　矢板明夫：台灣要珍惜

▲黃仁勳5月隨美總統川普訪中後，接連造訪台、韓鞏固AI供應鏈。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

輝達執行長黃仁勳5月隨美總統川普訪中後，接連造訪台、韓鞏固AI供應鏈，卻「過日本門而不入」，引發日媒《鑽石》憂心日本在AI時代遭忽略。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫坦言，日企因態度保守，在AI晶片與新世代供應鏈上已落後台韓；他提醒，科技競爭沒有永遠的贏家，日本的危機感值得台灣借鏡，必須好好珍惜現有地位。

錯失黃仁勳亞洲行！ 日媒憂：日本已被AI時代忽略？

矢板明夫25日深夜在臉書發文指出，《鑽石週刊》的評論文章點出了日本核心的科技危機。該文作者深刻反思，「問題不只是黃仁勳有沒有來，而是日本企業是否還能站在全球AI產業鏈的核心位置。」

文章分析，雖然日本在傳統強項如半導體材料、精密設備以及工業機器人等領域，依舊坐擁世界級的頂尖實力，但在當前最關鍵、需要龐大資金打團體戰的「AI晶片、運算平台與新世代供應鏈」方面，日本的發展步伐顯然已經落後給台灣和南韓。

定存暴增25兆 日企「有錢不敢投」成致命傷

針對日本科技業面臨的困境，矢板明夫更引述了日媒報導中一個令人玩味的數據。數據顯示，過去2年以來，日本企業的定期存款總額竟然暴增了25兆日圓。

「換句話說，日本企業不是沒有錢，而是不願意冒險投資。」矢板明夫直言，相較於台積電（TSMC）、三星、SK海力士等台韓科技巨頭，近年來的設備投資規模動輒高達數兆日圓，日本企業的操作手法顯得相對綁手綁腳且保守，這也成為拖累日本晶片戰爭步伐的主因。

科技沒有永遠的贏家！ 日本危機感值得台灣借鏡

「對台灣而言，這也是一個提醒。」矢板明夫強調，台灣如今在AI與半導體產業鏈中扮演舉足輕重的角色，這份成果確實值得國人好好珍惜。然而，科技競爭的殘酷現實就是「沒有永遠的贏家」，日本當前所面臨的強烈危機感，恰好是一面值得台灣警惕的鏡子。

他最後呼籲，面對全球風起雲湧的科技海嘯，唯有持續不斷地推動創新、勇於投入資金，並積極培養頂尖人才，台灣才能在下一波產業革命的巨浪中，繼續牢牢站穩自己的核心位置。