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美國最高法院裁決！允許川普政府終止海地、敘利亞人臨時保護身分

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國最高法院做出裁決，允許川普政府終止外籍人士的臨時保護身分。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國最高法院25日以6比3的票數做出裁決，允許川普政府終止外籍人士的「臨時保護身分」（TPS）。這項判決由保守派大法官主導，正式清除了聯邦政府取消海地、敘利亞等13國移民合法居留與工作權的法律障礙，預計將對全美移民政策與勞動力市場造成深遠影響。

人道主義計畫面臨終止！全美逾35萬名海地移民合法身分生變

根據外媒報導，美國最高法院於美東時間25日上午發表關鍵裁決，由六名保守派大法官組成多數派，駁回了民間團體對政府取消臨時保護身分（TPS）政策的法律挑戰，判定川普政府可以依法終止針對海地和敘利亞移民的臨時保護身分計畫。

TPS屬於一項臨時性的人道主義援助措施，旨在為因母國發生武裝衝突、自然災害或其他特殊緊急狀況而逃往美國的外籍人士，提供合法的臨時居留與工作許可權利。

在此之前，下級法院針對此案進行法律挑戰，使受保護者的合法身分得以在訴訟期間暫時維持。不過，最高法院的最新裁決，讓聯邦政府可以在訴訟進行的同時，直接取消這項保護令。根據政府法令與移民團體的數據統計，全美預計將有超過35萬名持有TPS身分的海地移民，會因此受到直接影響。

▼最高法院判定，川普政府可以依法終止對海地和敘利亞移民的臨時保護身分計畫。（圖／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

春田市海地社群首當其衝！多數家庭已在美深耕多年恐無退路

這項裁決讓俄亥俄州春田市（Springfield）的海地社群陷入高度關切，該市目前擁有俄州境內規模最大的海地移民人口。海地支持中心執行主任、本身也是海地移民的維爾斯·多賽維爾（Viles Dorsainvil）指出，雖然最高法院的決定在預料之內，但這對當地的海地社群發展仍然帶來了明顯的負面影響。

多賽維爾強調，許多受影響的海地家庭在美國生活多年，並在當地建立起穩定的社交與工作關係，他們在海地母國早已沒有親屬或任何支持系統。若這些移民因為裁決而被迫返回母國，將面臨無依無靠的處境。多賽維爾也指出，若大批海地勞動力因此失去合法工作權，將對春田市當地的經濟造成一定程度的衝擊。

法律救濟途徑宣告終結！宗教倡議組織憂當局展開搜捕

當地的宗教倡議組織「G92」發言人麥可·麥克萊蘭（Michael McClelland）表示，工作人員在週四上午共同關注最高法院的宣判結果，原本期盼大法官能夠做出至少推遲執行時間的判決，但結果顯示民間團體的法律救濟途徑已宣告終結。麥克萊蘭表示，組織未來的運作重心將從法庭訴訟轉為對地方社區的實質生活協助。

麥克萊蘭進一步透露，隨著保護令解除，春田市海地社群內部的恐慌情緒正在蔓延。由於合法身分即將失效，居民擔心美國移民暨海關執法局（ICE）在近期便會上門展開拘捕與強制驅逐行動。目前相關移民團體正密切關注聯邦政府下一步的執法時間表，並著手為受影響的家庭提供法律諮詢與緊急應變安置協助。

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