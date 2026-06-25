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女網紅穿運動裝搭機被拒！空服員：妳看起來像是裸體

▲▼女網紅穿運動裝搭機被拒。（圖／翻攝IG／edda.elisa）

▲女網紅穿運動裝搭機被拒。（圖／翻攝IG／edda.elisa）

記者柯振中／綜合報導

德國健身網紅埃達（Edda Elisa Pilz）日前穿著運動內衣與單車短褲準備搭乘漢莎航空時，在登機門遭工作人員以服裝過於暴露為由一度攔截。此事件經網紅發布影片後在網路上引發熱議，支持航空公司與捍衛穿著自由的雙方網友各持立場，也讓搭機服裝規定成為討論焦點。

不滿遭指責服裝暴露　網紅拍片質疑搭機服裝規定與溝通態度

擁有超過55萬粉絲的24歲德國健身網紅埃達，近日在機場錄製影片發布於個人社群帳號。她指出，案發當天戶外氣溫為30度，她穿著短版運動內衣與緊身單車短褲準備登機，卻在登機門遭到漢莎航空地勤人員攔下，並被告知其穿著等同於裸體，要求她套上衣服否則無法登機。

埃達隨後穿上夾克，但地勤人員堅持要求她將拉鍊完全拉上，並指責她導致航班延誤。埃達在影片中質疑，男性旅客從西班牙度假勝地搭機返回時也經常穿著隨意，卻未受到相同限制。她表示自己願意遵守規則，但無法接受地勤人員當時的溝通語氣，此影片隨後獲得數十萬次觀看並引發討論。

網友質疑公共衛生與客艙安全　空服員指出運動服逃生易釀皮膚灼傷

這起事件隨即在網路上激起正反兩面的看法。反對網紅穿著的網友認為，機場與機艙皆屬於公共空間，乘客應當維持基本的得體穿著，並指出若男性赤裸上身登機同樣會遭到限制。此外，也有部分網友從衛生角度切入，認為機艙座椅無法在每趟航程後徹底消毒，皮膚直接接觸座椅恐有衛生疑慮。

部分自稱是機組人員與航空醫生的網友則從安全層面提出解釋。一名空服員指出，若不幸發生意外必須使用緊急逃生滑梯進行撤離時，穿著短褲等暴露大面積皮膚的服裝，極容易因摩擦而導致腿部嚴重灼傷。航空醫生也補充，客艙溫度偏低且可能遭遇不可預期的延誤，穿著具備足夠遮蔽力的衣物較具實用性。

支持者批評限制女性自由　漢莎航空將針對內部疏失進行調查

另一方面，支持埃達的網友則認為該服裝為日常常見的運動服飾，航空公司員工不應過度干涉乘客的穿著選擇。也有評論指出，無論規定如何，地勤人員當時若確實使用「裸體」等字眼形容乘客，在態度上顯然缺乏尊重。這群網友認為，女性不應僅因為穿著個人選擇的服飾，就必須在公共場合接受評斷。

漢莎航空隨後發表官方聲明，表示由於涉及隱私，無法針對特定旅客或特定員工的事件發表評論，但強調會對內部服務流程展開調查。航空公司指出，根據運輸條款，期望所有乘客皆能穿著適合公共旅行的服裝，避免影響其他文化背景乘客的感受。不過，漢莎航空也坦言，地勤人員若確實使用該涉嫌不當的言語，並不符合公司的服務標準。

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